Rapport de Liverpool: le Real Madrid vole la marche sur les Reds dans la course de Jude Bellingham

Liverpool perd du terrain face au Real Madrid dans la course pour signer Jude Bellingham cet été, selon des informations.

Les Reds ont fait de l’international anglais leur principal objectif de transfert avant la saison prochaine, alors qu’ils cherchent à rajeunir leur milieu de terrain.

James Milner, Jordan Henderson et Thiago Alcantara sont tous du mauvais côté des 30, tandis que le contrat de Naby Keita doit expirer le 30 juin.

Jude Bellingham était l’une des stars de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Getty Images)

Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) On pensait auparavant qu’ils étaient en tête de file pour atterrir à Bellingham, mais la saga a pris une tournure au cours des dernières semaines.

Selon le Indépendant (s’ouvre dans un nouvel onglet)Real Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont de plus en plus confiants qu’ils gagneront la course pour signer l’adolescent, qui devrait chercher de nouveaux pâturages à la fin de la campagne en cours.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Bellingham, qui est évalué à 97,1 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet)est heureux de garder ses options ouvertes pour le moment.

Il n’est pas impossible qu’il prolonge son séjour au Borussia Dortmund (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour un an de plus, mais le rapport susmentionné indique que Madrid pense l’acquérir cet été.

Jurgen Klopp cherche à renforcer son milieu de terrain cet été (Crédit image : Getty Images)

Madrid a déclaré à l’entourage de Bellingham qu’il était le meilleur club d’Europe pour le développement de jeunes talents, citant les exemples de Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Eder Militao.

Le Blancos aurait également peu de mal à répondre aux demandes de Dortmund, la tenue allemande voulant environ 130 millions de livres sterling pour son précieux atout.

Liverpool, qui a perdu 3-1 contre Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) en Premier League lundi, affrontez les Wolves (s’ouvre dans un nouvel onglet) au troisième tour de la FA Cup ce week-end.

Plus d’histoires de Liverpool

Jurgen Klopp a critiqué l’arbitrage lors de la défaite 3-1 de son équipe face à Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans l’ouest de Londres lundi.

Le nouveau garçon de Liverpool, Cody Gakpo, a révélé qu’il s’attendait à rejoindre Manchester United à la place (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les Reds sont l’une des nombreuses équipes à travers l’Europe ciblant le milieu de terrain de Brighton Alexis Mac Allister (s’ouvre dans un nouvel onglet).