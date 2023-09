Rapport de Liverpool : le plan de sortie de Jurgen Klopp est en place, alors que le « candidat de rêve » mène les candidats à l’emploi en Allemagne

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, est le « candidat de rêve » pour l’Allemagne, après La Mannschaft dernière catastrophe.

L’équipe nationale allemande a été battue 4-1 lors d’un match amical contre le Japon ce week-end, prolongeant ainsi sa forme épouvantable. L’équipe de Flick n’a gagné qu’une seule fois depuis sa sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde l’année dernière, contre le Pérou en mars.

Le désastre de la phase de groupes au Qatar était la deuxième Coupe du monde consécutive dont l’Allemagne était également éliminée dans les groupes. Alors que le pays accueillera l’Euro 2024 l’été prochain, l’équipe est désormais confrontée à une crise d’identité et devra embaucher un nouvel entraîneur-chef dans les semaines à venir.

Hansi Flick a été renvoyé d’Allemagne après une mauvaise forme (Crédit image : Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images)

Botteur en Allemagne a décrit le patron de Liverpool, Klopp, comme le « candidat de rêve » pour ce poste – tout en reconnaissant qu’une nomination serait « presque impossible » pour le moment.

Klopp a déjà déclaré qu’il aimerait accepter ce poste un jour – mais il semble très peu probable qu’il quitte Anfield maintenant. Le joueur de 56 ans a un contrat dans le Merseyside jusqu’en 2025 et il est peu probable qu’il parte à la mi-saison : il pourrait bien partir après la fin de la saison, mais cela arriverait trop tard pour l’Allemagne. Maintenant, il semble que Julian Nagelsmann prendra le relais, Klopp semblant avoir raté sa chance.

VIDÉO : Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez JAMAIS vue lors d’un match de football ?

« Le poste d’entraîneur national est et serait un grand honneur, cela ne fait aucun doute », a déclaré Klopp. Ciel Allemagne au cours de l’été. « Le problème qui fait obstacle à tout cela, c’est ma loyauté.

« Je ne peux pas quitter Liverpool maintenant et dire que je reprendrai l’Allemagne pour une courte période. Cela ne fonctionne pas et la demande n’est même pas là. Si je suis censé le faire à un moment donné, alors je Je dois être disponible et je ne le suis pas actuellement. J’ai une responsabilité envers le club.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, est recherché par son pays (Crédit image : Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

« Au fond, c’est un travail intéressant. Mais je ne sais pas encore si je ferai quelque chose de complètement différent après avoir quitté Liverpool. Je veux garder mes options ouvertes. »

Klopp est le manager le plus ancien de la Premier League.

