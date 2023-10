Rapport de Liverpool : le milieu de terrain brésilien de classe mondiale déménagera « définitivement » en janvier à un prix avantageux

Liverpool est prêt à déclencher une indemnité de libération de 32 millions d’euros pour l’un des talents les plus brillants du Brésil et à se renforcer au milieu de terrain défensif.

Les Reds ont semblé solides cette saison et ont bien commencé – même si une nuance tactique intéressante a été le fait qu’Alexis Mac Allister a rempli le rôle de milieu défensif dans le 4-3-3 de Jurgen Klopp. Le héros argentin de la Coupe du monde a probablement été engagé pour jouer plus loin, mais a été utilisé plus profondément, Trent Alexander-Arnold passant d’arrière latéral à support.

De nombreux fans ont noté que ce n’était pas la position naturelle de Mac Allister, la vente inattendue de Fabinho mettant à rude épreuve la nouvelle recrue. Liverpool pourrait cependant bien remplacer son n°3 saoudien par un autre Brésilien dans le cadre d’un accord hivernal tout à fait logique.

Alexis Mac Allister a joué principalement en tant que numéro 6 pour Liverpool (Crédit image : Getty Images)

Ian Doyle de la Écho de Liverpool dit que les Merseysiders n’ont pas oublié la star de Fluminense, Andre Trindade, avec une décision sur la table lors de la réouverture du mercato en janvier.

Gourou du transfert Graeme Baileyquant à lui, a ajouté qu’André quitterait « certainement » son pays d’origine de manière imminente, Liverpool menant la charge pour l’amener en Europe.

S’exprimant sur le Transferts parlants Dans le podcast, Bailey a répété que « beaucoup de gens pensent qu’il est actuellement le meilleur milieu de terrain défensif de l’élite brésilienne », ajoutant qu’il serait « étonné » si le joueur de 22 ans ne bouge pas bientôt.

« Il fait vraiment partie des priorités du mois de janvier : je serai étonné s’il ne quitte pas Fluminense », a déclaré Bailey. « Est-ce que ce sera à Liverpool ? Je pense qu’ils sont les premiers dans la file d’attente.

Andre pourrait bientôt quitter Fluminense (Crédit image : Pedro Vilela/Getty Images)

« Il quitte définitivement Fluminense en janvier. Et il pourrait très bien se présenter à Anfield. »

André est valorisé 15 M€ par Marché de transfert.

