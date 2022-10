Rapport de Liverpool: le coup de pouce du major Kylian Mbappe pour les Reds alors que la star française pourrait être disponible GRATUITEMENT – et le Real Madrid se retire de la course

Liverpool a reçu deux coups de pouce majeurs dans son offre potentielle pour débarquer la star du PSG, Kylian Mbappe, cette saison.

L’attaquant tient tellement à quitter Paris le plus tôt possible qu’il envisage maintenant de racheter son propre contrat – malgré la rédaction d’un nouveau contrat de deux ans cet été.

La nouvelle sera accueillie avec joie dans le Merseyside, où les Reds avaient préparé la possibilité d’un regain d’intérêt du PSG pour Mohamed Salah dans le cadre d’un déménagement pour Mbappe.

Selon le journal sportif français L’Équipe (s’ouvre dans un nouvel onglet)Mbappe envisage de payer ses 650 000 £ par semaine en janvier, ce qui ferait de lui un agent libre.

La relation entre le joueur et le club s’est effondrée de façon dramatique, Mbappe estimant que le PSG a renié une série de promesses qui lui ont été faites.

La plupart des signatures majeures de Liverpool ces dernières années ont été financées par de grands départs – comme QuatreQuatreDeux‘s Mark White a souligné cette semaine, “Le transfert de Virgil van Dijk a été financé sur la sortie à neuf chiffres de Philippe Coutinho à Barcelone, tandis que l’arrivée de Darwin Nunez cet été a été en partie facilitée par le départ de Sadio Mané au Bayern Munich.”

La perspective de faire atterrir l’une des plus grandes stars mondiales sur un transfert gratuit serait une possibilité que le club pourrait à peine se permettre de refuser, après un début de saison bégayé.

Liverpool pourrait bien être la seule destination potentielle de Mbappe, bizarrement. Après avoir fait demi-tour à la dernière minute sur une décision de rejoindre le Real Madrid plus tôt cette année, les géants espagnols ne sont apparemment plus intéressés par sa signature. Selon ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet)Madrid tient à éviter l’embarras d’être à nouveau conduit sur le chemin du jardin.

Cela pourrait laisser l’équipe de Jurgen Klopp comme les seuls prétendants à Mbappe.

Cependant, le président de la Liga, Javier Tebas, a évoqué la probabilité que le Real Madrid ravive son intérêt.

“Je vois que c’est difficile pour le club parce que ça fait mal ce qu’il a fait à Madrid cet été”, a-t-il déclaré. “Mais je ne pense pas que les fans vont dire non à l’ajout d’un tel joueur à leur équipe. Si Mbappe vient, il sera applaudi, acclamé, suivi.”

Plus d’histoires de Liverpool

Liverpool continue d’être lié à un déménagement pour Jude Bellingham, avec un accord désormais potentiellement plus probable après que le Bayern Munich se soit retiré de la signature de la star du Borussia Dortmund et de l’Angleterre. Il a également été signalé qu’ils surveillaient Jamal Musiala, le champion du Bayern et de l’Allemagne.

Dans d’autres nouvelles sur les transferts, les Reds seraient intéressés par un prodige de la MLS et un attaquant surnommé “le prochain Erling Haaland”.

Pendant ce temps, dans un effort pour relancer son équipe en difficulté, Jurgen Klopp a opéré un changement tactique assez radical : le 4-4-2 pourrait-il être la voie à suivre pour Liverpool ?