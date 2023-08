Rapport de Liverpool: l’as du Bayern Munich déménagera cet été, les Reds étant en mesure d’offrir quelque chose que Manchester City ne peut pas

Liverpool cherche à bondir pour une star du Bayern Munich susceptible de quitter la Bavière cet été.

Les Reds ont recruté deux nouvelles recrues sous la forme d’Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, mais après avoir laissé plus d’une demi-douzaine de personnalités seniors quitter le club depuis la fin de la saison – les deux plus récentes étant Fabinho et Jordan Henderson en Arabie saoudite – il semble qu’il y aura également un afflux de nouveaux joueurs.

Roméo Lavia semble susceptible de rejoindre, avec le journaliste belge, Sacha Tavolieri tweeter que le transfert de l’adolescent était une « question de temps » – bien qu’il reste d’autres domaines du onze de départ des Merseysiders à décider avant la nouvelle campagne.

Romeo Lavia pourrait être le prochain à franchir la porte à Anfield (Crédit image : Getty Images)

Botteur en Allemagne ont affirmé que le Bayern Munich chercherait à décharger Benjamin Pavard cet été, alors qu’ils cherchent à apprendre de la saga David Alaba, dans laquelle l’Autrichien est parti en transfert gratuit. Pavard commande toujours des frais et pourrait être sacrifié cet été avec Kim Min-jae rejoignant en tant que couverture défensive pendant cette fenêtre.

Liverpool a régulièrement été répertorié comme étant en tête de file pour le Français, bien que Manchester City soit également intéressé. Alors que Pep Guardiola signerait probablement Pavard en remplacement direct de Kyle Walker – qui, selon les rumeurs, intéresserait le Bayern, en fait – Jurgen Klopp pourrait offrir au joueur de 27 ans un rôle plus adapté à lui en tant que joueur.

Pavard a fonctionné le plus souvent comme arrière droit pour le club et le pays, mais a fréquemment a insisté sur le fait qu’il se considère comme un défenseur central. Avec Trent Alexander-Arnold inverti au milieu de terrain ces derniers temps, Pavard pourrait jouer en tant que défenseur central droit à côté de Virgil van Dijk.

Alors qu’Ibrahima Konaté a parfois eu du mal à couvrir l’espace vers la fin de la saison dernière, Pavard a une vaste expérience dans ce domaine du terrain et serait probablement mieux adapté à ce rôle.

Benjamin Pavard pourrait offrir à Liverpool une nouvelle dynamique défensive (Crédit image : Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Liverpool serait également à la recherche d’un défenseur du côté gauche, avec Levi Colwill lié ces dernières semaines.

Marché de transfert valorise Pavard à 40 M€.

Plus d’histoires de Liverpool

Informations sur les transferts de Liverpool s’accélère avant une énorme refonte à Anfield cet été.

Romeo Lavia rejoint prochainementselon les rapports, alors que James Ward-Prowse serait sur la liste restreinte. Gabri Veiga du Celta Vigo est une cible et Khephren Thuram de Nice serait sur le point de rejoindre.

Entre-temps, Diogo Jota a déclaré à la FFT que Liverpool pouvait remporter le titre en 2024.