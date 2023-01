Rapport de Liverpool: Jurgen Klopp veut la star de l’académie d’Arsenal au milieu de terrain

Liverpool poursuit un diplômé de l’académie d’Arsenal pour améliorer son milieu de terrain.

C’est selon des informations en Espagne qui suggèrent que les Reds sont sur le point de piller Valence pour Yunus Musah, qui a été amené par le système Hale End avant de partir pour la Liga.

Jurgen Klopp a une multitude d’options de milieu de terrain dans ses livres, mais avec de tels problèmes de blessures au milieu du parc et le fait que bon nombre de ses options seniors, telles que Fabinho, Thiago Alcantara et Jordan Henderson, sont du mauvais côté de 30 ans, il semble probable que les Merseysiders aborderont cette position problématique le plus tôt possible.

Yunus Musah impressionné pour les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar (Crédit image : Getty)

Sortie espagnole Fichiers (s’ouvre dans un nouvel onglet) note que la hiérarchie d’Anfield est fan de Musah, qui a joué contre l’Angleterre et le Pays de Galles lors de la Coupe du monde 2022 pour les États-Unis.

Une présence dynamique et industrieuse au milieu, Musah serait évalué à environ 20 millions d’euros, s’étant établi à l’international sur la côte est de l’Espagne. Il a quitté Arsenal il y a trois ans à la recherche d’un temps de jeu régulier – et maintenant Arsenal est apparemment l’une des trois équipes anglaises à le surveiller, avec Liverpool et Chelsea.

Le joueur de 20 ans a grandi en Angleterre et en Italie, est né aux États-Unis de parents ghanéens et a refusé de représenter les Trois Lions. Gareth Southgate a depuis déploré la perte du milieu de terrain aux États-Unis, admettant que l’Angleterre le suivait.

Cela signifierait que Musah occuperait probablement une place locale dans l’équipe de Liverpool – et bien qu’il ait été utilisé sur tout le terrain au niveau des jeunes, son physique et sa technicité au milieu de terrain sont ses points forts, ce qui en fait un candidat parfait pour l’un ou l’autre rôle intérieur dans Klopp. installer.

Gareth Southgate a admis l’USMNT, “a pris l’un des nôtres, dont nous n’étions pas très contents” à propos de Musah (Crédit image : Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images)

Selon le Écho de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)les Rouges « mènent la course » pour Musah, tandis que ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirme que l’Inter Milan est également dans la course pour la starlette.

Musah est évalué à 25 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Moises Caicedo pourrait être l’un des deux milieux de terrain de Brighton à se diriger vers le Merseyside: les Reds seraient dans une course à quatre pour signer Alexis Mac Allister, avec trois équipes européennes qui seraient également intéressées par le vainqueur argentin de la Coupe du monde.

On pense également que Liverpool travaille sur un contrat d’été de 44 millions de livres sterling pour le milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes, alors qu’ils pourraient affronter Tottenham pour Sofyan Amrabat, qui a joué pour le Maroc au Qatar 2022.

Dans d’autres nouvelles, l’arrivée récente d’Anfield, Cody Gakpo, a révélé que son compatriote Virgil van Dijk avait influencé sa décision de rejoindre les Reds.