Rapport de Liverpool: Jurgen Klopp frustré pourrait faire un choc à la sortie d’Anfield

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, envisage de quitter le club un an plus tôt que prévu.

C’est selon un rapport, qui affirme que le manager des Reds est de plus en plus déçu par la façon dont les choses se déroulent à Anfield. Jusqu’à présent, Liverpool n’a signé que deux joueurs dans la fenêtre de transfert – Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister – et selon David Orstein de L’athlétismepourrait désormais être remplacé par la cible principale Romeo Lavia, Chelsea offrant 48 millions de livres sterling.

Klopp se dirige vers le premier match de la saison contre les Blues avec Stefan Bajcetic sa seule option en tant que milieu de terrain défensif dans son 4-3-3 – et maintenant les rumeurs vont bon train selon lesquelles il pourrait envisager une rupture anticipée du club.

Stefan Bajcetic est la seule option de milieu de terrain défensif de Klopp pour le moment (Crédit image : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Transferts Football ont affirmé que l’Allemand réfléchirait sérieusement à la question de savoir s’il était toujours la bonne personne pour le poste à la fin de la saison. Son contrat expire en 2025 mais Klopp pourrait partir un an plus tôt, si les choses ne s’améliorent pas dans le Merseyside.

« On nous dit que l’entraîneur allemand a admis en privé qu’il pensait avoir poussé l’équipe aussi loin qu’il le pouvait, alors qu’il est devenu frustré par le manque d’investissement de la FSG cet été », indique le rapport.

Klopp a déjà été lié au Real Madrid, mais on pense que sa véritable ambition serait de ramener le poste national chez lui en Allemagne.

« Le travail d’entraîneur national est et serait un grand honneur, cela ne fait aucun doute », il a dit à un panel lorsqu’on lui a demandé d’entrer dans le Die Mannschaft rôle. L’actuel patron de l’équipe nationale allemande, Hansi Flick, a subi l’humiliation d’une sortie de phase de groupes lors de la Coupe du monde 2022, mais devrait rester aux commandes jusqu’à la fin de l’Euro à domicile l’été prochain, selon Sports du ciel.

Klopp pourrait remplacer Flick en Allemagne (Crédit image : Alex Grimm/Getty Images)

Un grand personnage en arrière-plan pour Klopp, le directeur sportif Michael Edwards est parti l’été dernier, laissant Julian Ward assumer le rôle. Ward est également parti depuis, avec l’Allemand Jorg Schmadtke maintenant en place à Anfield.

Klopp dernier a signé un contrat l’été dernier.

