Rapport de Liverpool: Jurgen Klopp demande une offre de 30 millions de livres sterling pour “The Ghanian Sadio Mané”

Liverpool est sur le point de déposer une offre pour une jeune star décrite par certains comme “le Ghanéen Sadio Mané”.

Les Reds ont connu un début de saison difficile, ne remportant que deux fois lors de leurs huit premiers matchs et bégayant une fois de plus le week-end après leur défaite contre Arsenal. Ce dimanche, l’équipe de Jurgen Klopp affronte Manchester City, qui pourrait avoir 16 points d’avance sur ses rivaux du Merseyside en cas de victoire.

Beaucoup pensent que la perte de Sadio Mané au Bayern Munich au cours de l’été s’est fait sentir – bien que les rapports suggèrent maintenant que Klopp a donné le feu vert pour une offre de signature de la prochaine superstar africaine à suivre les traces de Mané.

Sadio Mané a quitté Liverpool pour le Bayern Munich cet été – et les Reds ne sont plus les mêmes depuis (Crédit image : Getty)

Point de presse espagnol National dit que le patron allemand a demandé à la hiérarchie de Liverpool que le club fasse un pas pour l’attaquant rennais Kamaldeen Sulemana.

Sulemana n’a que 20 ans et a rejoint le Stade Rennais en Ligue 1 l’année dernière pour 20 millions d’euros en provenance de Nordsjaelland. Au Danemark, le jeune a reçu le maillot n ° 10 après le transfert de Mohammed Kudus à l’Ajax – Kudus a déjà marqué un mondial contre Liverpool en Ligue des champions cette année – tandis que la sortie de Sulemana est devenue un record de transfert des ligues danoises.

L’international ghanéen est du pied droit, comme Mané, et de la même manière que l’ancien héros d’Anfield, peut jouer à droite, à gauche ou au centre sur les trois premiers. Sa préférence, cependant, est de s’insérer sur le côté gauche.

Les Reds ayant acheté Darwin Nunez comme nouveau n ° 9 pour l’équipe cet été, Klopp a la possibilité de jouer Diogo Jota, Luis Diaz et Mohamed Salah dans les autres créneaux de ses trois premiers – tandis que les jeunes Harvey Elliott et Fabio Carvalho peut également figurer en attaque. Les Merseysiders ont également été liés à Kylian Mbappe ces derniers jours.

Kamaldeen Sulemana a été un grand succès à Rennes (Crédit image : Getty)

Encore moins de 21 ans, cette signature pourrait en être une pour l’avenir, mais étant donné le désir de Klopp de jouer avec Elliott, Carvalho et Curtis Jones dès son plus jeune âge, il y a encore une chance que Sulemana puisse figurer immédiatement après la signature. On pense que Rennes exigerait environ 30 millions de livres sterling pour l’attaquant.

Sulemana est évalué à environ 16 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Liverpool continue d’être lié à un déménagement pour Jude Bellingham, avec un accord désormais potentiellement plus probable après que le Bayern Munich se soit retiré de la signature de la star du Borussia Dortmund et de l’Angleterre. Il a également été signalé qu’ils surveillaient Jamal Musiala, le champion du Bayern et de l’Allemagne.

Dans d’autres nouvelles sur les transferts, les Reds seraient intéressés par un prodige de la MLS et un attaquant surnommé “le prochain Erling Haaland”.

Pendant ce temps, dans un effort pour relancer son équipe en difficulté, Jurgen Klopp a opéré un changement tactique assez radical : le 4-4-2 pourrait-il être la voie à suivre pour Liverpool ?