Rapport de Liverpool: Jude Bellingham donne un coup de pouce aux Reds alors que le Bayern Munich s’exclut

Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) pourrait bien avoir reçu un gros coup de pouce dans la course pour signer Jude Bellingham, après le Bayern Munich (s’ouvre dans un nouvel onglet) se sont exclus d’un déménagement pour le Borussia Dortmund (s’ouvre dans un nouvel onglet)et l’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) étoile.

Les Reds continuent d’être liés au milieu de terrain de 19 ans, qui intéresserait également Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) et le Réal Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Mais le PDG du Bayern, Oliver Kahn, a annulé toute suggestion selon laquelle Bellingham suivrait Robert Lewandowski et Mario Gotze en rejoignant les grands rivaux de Dortmund.

Bellingham a fait sa 100e apparition pour Dortmund contre Schalke le mois dernier (Crédit image : Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

S’adressant à un journal allemand ImageKhan a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet): “Bien sûr, Jude Bellingham, pour moi, est un joueur exceptionnel. Cependant, avec [Joshua] Kimmich, [Leon] Goretska, [Marcel] Sabitzer et [Ryan] Gravenberch, nous sommes très bien équipés à ce poste. Donc on ne pense pas du tout à ça.”

Bellingham pourrait être capitaine de Dortmund contre le Bayern samedi Der Klassiker. Avec Marco Reus et Mats Hummels tous deux blessés, il portait le brassard alors que le BVB avait perdu 3-2 à Cologne la dernière fois, devenir le plus jeune skipper du club (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Bellingham a signé pour Dortmund du club d’enfance de Birmingham City en juillet 2020 à l’âge de 17 ans, dans le cadre d’un accord vaut potentiellement plus de 30 millions de livres sterling (s’ouvre dans un nouvel onglet). On dit que les Noirs et les Jaunes le valorisent à 130 millions de livres sterling, bien que cela ait été signalé (s’ouvre dans un nouvel onglet) qu’ils pourraient le laisser partir pour aussi peu que 83 millions de livres sterling s’il était payé d’avance.

Même des frais de 83 millions de livres sterling feraient la deuxième plus grande vente de Bellingham Dortmund de tous les temps, après Ousmane Dembele – qui a rejoint Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour un premier £ 96.8m (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2017.

Bellingham a été capitaine de Dortmund pour la première fois ce week-end (Crédit image : Borussia Dortmund via Getty Images)

Compte tenu de sa trajectoire de carrière, il semble inévitable que Bellingham – dont le contrat à Dortmund court jusqu’à la fin de la saison 2024/25 – soit en mouvement l’été prochain.

Comme ses anciens coéquipiers Jadon Sancho et Erling Haaland, il s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe dans un club qui a fait ses preuves dans le développement des talents les plus prodigieux du continent.

Et s’il peut inspirer l’Angleterre à la gloire de la Coupe du monde au Qatar cet hiver, son stock ne fera que devenir encore plus stratosphérique.

