Rapport de Liverpool: Hiérarchie des Reds et Jurgen Klopp dans l’accord de Jude Bellingham

Liverpool a choisi Jude Bellingham comme cible principale du club pour la fenêtre de transfert de 2023.

Les Reds ont connu un début de saison difficile, remportant seulement quatre de leurs 12 premiers matches de Premier League, en faisant quatre nuls et quatre perdants. Ils ont maintenant 15 points de retard sur les leaders du classement, Arsenal.

Avec le club réputé économe et les fans critiquant les récentes activités de transfert, il semble que Liverpool soit sur le point de faire peser son poids l’été prochain – après une fenêtre de transfert d’été 2022 au cours de laquelle de nombreux domaines clés n’ont pas été abordés.

Jurgen Klopp semble découragé lors du match de Premier League entre Liverpool et Leeds United (Crédit image : James Gill – Danehouse/Getty Images)

Sortie allemande Image (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapportent maintenant que Fenway Sports Group, la propriété de Liverpool, prépare une énorme offre pour amener le prodige à Anfield, la hiérarchie et Klopp étant tous d’accord sur l’objectif.

Klopp serait un grand fan de la starlette du Borussia Dortmund et aimerait rénover son milieu de terrain, avec 10 joueurs de son équipe actuellement en mesure de jouer au centre du parc.

Fabinho, Thiago Alcantara, James Milner, Naby Keita, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Harvey Elliott et Fabio Carvalho peuvent tous jouer au milieu de terrain, avec Arthur Melo en prêt complétant les options pour cette zone du terrain.

Sur Twitter (s’ouvre dans un nouvel onglet) le dimanche, Giannis Chorianopoulos – éditeur en chef (s’ouvre dans un nouvel onglet)du débouché grec Sportime – a confirmé que Bellingham est la priorité des Reds et que deux milieux de terrain pourraient arriver dans les deux prochaines fenêtres.

Liverpool a connu un début de saison difficile et cherche du sang neuf au milieu de terrain (Crédit image : Nathan Stirk/Getty Images)

Selon le miroir (s’ouvre dans un nouvel onglet), les Merseysiders ont mis de côté 86 millions de livres sterling pour signer Bellingham. Cela serait toujours en deçà de l’évaluation de Dortmund, mais il y a de l’espoir qu’une redevance puisse être négociée.

Bellingham est évalué à environ 81 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

