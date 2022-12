Rapport de Liverpool: Benfica rejette l’offre de 88 millions de livres sterling d’un club sans nom pour la cible des Reds Enzo Fernandez

Benfica a refusé une offre de transfert de 100 millions d’euros (88 millions de livres sterling) d’un club sans nom pour le milieu de terrain vedette et la cible de Liverpool et du Real Madrid Enzo Fernandez, selon un média portugais Record.

Le président de Benfica, Rui Costa, est catégorique sur le fait que la clause de libération de Fernandez de 120 millions d’euros (106 millions de livres sterling) doit être respectée pour que des pourparlers avec un autre club aient lieu, sinon il ne quittera pas l’Estadio da Luz.

Liverpool suit Fernandez depuis plusieurs mois maintenant, le Real Madrid souhaitant également obtenir sa signature. Cependant, on ne sait pas quel club mystère a fait l’offre de 100 millions d’euros.

L’Argentin n’a rejoint Benfica que cet été en provenance de River Plate, pour un contrat qui pourrait atteindre 18 millions d’euros si toutes les clauses de son contrat sont respectées. À peine six mois plus tard, Benfica pourrait empocher un bénéfice de 100 millions d’euros.

Naturellement, Benfica n’est pas non plus pressé de vendre. Lors de sa signature pour le club en juillet 2022, Fernandez a accepté un contrat de cinq ans, qui le mènera jusqu’à l’été 2027.

Avec quatre ans et demi restants sur cet accord, les géants portugais ne vendront donc que si sa clause de libération est respectée.

Fernandez a disputé chaque minute des huitièmes de finale de la campagne argentine de la Coupe du monde, aidant l’équipe sud-américaine à atteindre la gloire ultime au Qatar. Le joueur de 21 ans a également beaucoup impressionné lors de la Coupe du monde, remportant le prix du jeune joueur du tournoi après avoir battu la France en finale.

En effet, il a marqué un but en phase de groupes contre le Mexique lors du deuxième match de l’Argentine, un match incontournable après avoir perdu son match d’ouverture contre l’Arabie saoudite. Fernandez en a bouclé un dans le coin supérieur pour porter le match 2-0, crucial pour permettre à son pays de se qualifier pour les huitièmes de finale et, finalement, de remporter le trophée de la Coupe du monde.

Sa première saison en Liga Portugal a jusqu’à présent produit un but et trois passes décisives en 13 matchs, tandis que ses performances en Ligue des champions ont aidé Benfica à dominer un groupe contenant à la fois le Paris Saint-Germain et la Juventus.

Transfermarkt suggère que la valeur marchande d’Enzo Fernandez est de 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling).