Rapport de golf Georgia Tech #ProJackets – Golf pour hommes — Georgia Tech Yellow Jackets

LES APPARTEMENTS –Matt Kuchar on remonte le temps en terminant deuxième au Mexique… Andy Ogletree continue de se clôturer dans les titres de l’Ordre du mérite de la tournée asiatique et des séries internationales… Plus de détails ci-dessous dans le rapport Georgia Tech #ProJackets de cette semaine.

*****

KUCHAR SE CONFIRME POUR TERMINER DEUXIÈME AU MEXIQUE

Matt Kuchar et Camilo Villegas a remonté le temps au Championnat du monde de technologie. Les pros accomplis d’une quarantaine d’années se sont partagés la tête des 54 trous à El Cardonal à Diamante, créant de nouveaux souvenirs pour les anciens fans. Il est apparu pendant une grande partie du week-end que l’un d’entre eux remporterait le titre et mettrait fin à une longue disette de victoire.

Pourtant, ils quitteront le Mexique avec nostalgie, partageant la deuxième place à 25 sous, à la réception des neuf derniers 28 d’Erik van Rooyen (ponctués par un aigle de clôture) pour une victoire par deux coups.

Kuchar n’a pas gagné sur le TOUR depuis 2019 ; La sécheresse de Villegas remonte à 2014. Chacun détenait la tête en solo à un moment donné dimanche – Villegas avait un score de 4 sous à 6 ; Kuchar a mené tout seul avec seulement deux trous à jouer. Cette semaine marquait le premier événement du TOUR à se jouer sur un plan de Tiger Woods, il était donc peut-être approprié que deux des contemporains de Woods se battent pour le titre tout au long du week-end.

“Je pense que comme tout le monde le sait, on ne sait jamais quand on se réveille le lendemain matin si le golf sera toujours là pour vous”, a ajouté Kuchar. «Je me sens bien depuis un moment. J’avais l’impression que c’était en quelque sorte la meilleure possession que j’ai eu de mon swing de golf et de ce que je fais avec la balle de golf. Est resté stable toute la semaine. Une bonne semaine de golf pour moi.

Les deux vétérans ont remporté les éliminatoires de la FedExCup, participé à des compétitions internationales par équipes et ont totalisé environ 80 millions de dollars de revenus sur le PGA TOUR. Ils figurent tous les deux dans le top 10 du classement officiel mondial du golf et possèdent des traits identifiables qui les relient aux fans – pensez à la technique de lecture verte de Spider-Man, utilisée depuis longtemps par Villegas, ou au sourire idiot de Kuchar. Mais ils n’ont pas fini de s’efforcer de concourir au plus haut niveau ou de créer de nouveaux souvenirs, comme ils l’ont prouvé cette semaine.

Kuchar, vainqueur du Championnat du monde de technologie 2018, a remporté sa 15e place sur le TOUR avec son 535ème début de carrière. Il est également passé du n°66 au n°52 dans la liste des points de la FedEx Cup, ce qui le rendrait éligible à deux autres événements phares en 2024 s’il reste dans le top 60.

Entre-temps, Chesson Hadley s’est retrouvé à égalité pour la septième place avec un score de 63 et s’est hissé au 104e rang au classement des points de la FedEx Cup, consolidant sa position pour 2024 avec deux épreuves restantes.

*****

OGLETREE PLUS PRÈS DE LA PREMIÈRE PLACE DE L’ORDRE DU MÉRITE DE LA TOURNÉE ASIATIQUE

Les trois dernières semaines des International Series de cette année ont débuté à Shenzhen jeudi dernier, avec Andy Ogletree menant la course pour revendiquer une place avec LIV Golf en 2024.

Ogletree prend une bonne avance en tête de l’ordre de mérite de la série lors du Volvo China Open au Hidden Grace Golf Club, avec l’Espagnol David Puig et le Zimbabwe Kieran Vincent à plus de 500 000 $ US derrière, respectivement deuxième et troisième.

Des victoires au Qatar et en Angleterre, ainsi que des top 10 à Singapour, Oman et en Écosse, ont propulsé l’Américain en tête du classement, faisant du joueur de 25 ans le grand favori pour rejoindre Cameron Smith, Brooks Koepka et d’autres. dans la ligue par équipe l’année prochaine.

Mais avec des escales à Hong Kong et en Indonésie également ce mois-ci, et quelque 360 ​​000 $ US pour le vainqueur de chaque tournoi, même Wade Orsmby, cinquième place, aura envie de se battre pour le titre de l’ordre du mérite.

Ogletree a eu la chance de conclure l’Ordre du mérite des Séries internationales avec deux événements de la Série internationale restants. Il devait terminer au moins troisième au Volvo China Open le week-end dernier, mais il a terminé avec un 69 pour terminer à égalité au septième rang. Ogletree continue de détenir une bonne avance et scellera probablement la première place – et l’adhésion à part entière à la LIV Golf League de l’année prochaine – lors de l’Open de Hong Kong de la semaine prochaine.

*****

KUCHAR A EU LE TOUR LE PLUS SAUVAGE QUE NOUS VOIRONS JAMAIS

Après sa deuxième ronde consécutive de 65 au Wide World Technology Open vendredi, un optimiste Matt Kuchar se souvient que lorsqu’il a quitté sa famille à la maison pour se rendre au tournoi de cette semaine au Mexique, il avait un bon pressentiment de la semaine. «Je ne sais jamais», dit-il. « Je l’ai certainement déjà dit et cela ne s’est pas passé comme prévu. Le golf est une créature inconstante.

Inconstant, exaltant, déroutant et complètement exaspérant. Kuchar ajouterait ces adjectifs après ce qu’il a vécu au troisième tour samedi à El Cardonal Diamante à Los Cabos.

L’exaltant : Kuchar a ouvert la ronde avec un aigle et trois autres birdies contre un bogey, puis a réussi trois autres birdies pour tirer sept sous 29 sur son côté avant. Et lorsque le Géorgien a réussi trois autres birdies consécutifs de 12 à 14, il a atteint 24 sous le total et avait six coups d’avance.

La marche vers le couronnement vers une 10e victoire en carrière semblait lancée.