Rapport de dépistage USA vs Portugal: comment les Américains obtiennent un résultat indispensable

Doug McIntyre Journaliste de football

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Pour les États-Unis, le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine contre le Portugal mardi (la couverture commence à 1 h HE, avec le coup d’envoi à 3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), n’est pas t un must-win autant qu’il est un must-not-perd.

Une égalité à Eden Park suffirait à garantir aux doubles champions en titre une place en huitièmes de finale.

Mais les Américains sont déterminés à remporter une victoire décisive qui leur permettrait à la fois de terminer en tête du groupe E et d’envoyer le message que, malgré des performances médiocres selon leurs propres normes élevées au cours des deux premiers matchs, ils restent le favori par excellence pour remporter le titre et terminer un triplé historique.

Le Portugal n’ira pas tranquillement, cependant. Et comme l’a montré la superbe surprise de la Colombie face à l’Allemagne – la deuxième meilleure équipe du monde derrière les Américains, à la fois historiquement et dans le classement actuel de la FIFA -, tout peut arriver en 90 minutes.

En effet, quatre des 10 plus grosses surprises de l’histoire de la Coupe du monde féminine se sont produites lors d’Australie-Nouvelle-Zélande 2023.

« Bien sûr, il y a un peu d’anxiété », a déclaré la vétérinaire américaine Megan Rapinoe avant le match de mardi. « Nous devons mieux performer et nous devons obtenir ce résultat. »

Que doivent savoir les supporters de l’USWNT sur le Portugal ? Nous les avons couverts ci-dessous.

Qu’est-ce qui rend le Portugal dangereux ?

Comme nous l’avons vu jusqu’à présent Down Under, l’équipe de Francisco Neto est bien organisée défensivement et difficile à marquer. Le Portugal n’a concédé qu’une seule fois lors de ses deux premiers matches de groupe, un but en première mi-temps de la défenseure centrale néerlandaise Stefanie van der Gragt lors de sa défaite 1-0 en ouverture du tournoi.

La composition projetée de l’USWNT par Carli Lloyd contre le Portugal

Le Portugal a également disputé une égalité sans but avec l’Angleterre, championne d’Europe, plus tôt ce mois-ci lors de l’un de ses derniers préparatifs avant la Coupe du monde.

Combinez cette avarice avec le manque de cruauté des Américains lors de leurs deux premiers matches, et un match serré et rempli de tension pourrait être dans les cartes. Cela favorise évidemment le Portugal. Plus le match reste longtemps sans but, plus les États-Unis deviennent susceptibles d’une erreur déterminant le résultat.

Le Portugal compte également de jeunes joueurs passionnants qui ont déjà commencé à se faire un nom en Nouvelle-Zélande.

Il n’a fallu que sept minutes à Telma Encarnação, 21 ans, pour inscrire le tout premier but de son pays en Coupe du monde féminine lors de la victoire 2-0 de la semaine dernière contre le Vietnam. Le deuxième décompte est intervenu plus tard en première mi-temps via le milieu de terrain de 20 ans Francisca « Kika » Nazareth.

« C’est une victoire incontournable » – Carli Lloyd et Alexi Lalas discutent des ajustements que l’USWNT doit faire contre le Portugal

Qui est le joueur clé du Portugal ?

La milieu de terrain Dolores Silva est la capitaine du Portugal et la troisième joueuse la plus capée du programme, après ses coéquipières actuelles Ana Borges et Carole Costa. En plus de ses talents de meneuse de jeu, Silva peut également marquer; avec 17 buts internationaux, elle compte plus de quatre des six attaquants de la liste de Neto.

Silva a également un meilleur taux de frappe pour son pays que son collègue vétérinaire Borges, qui a passé la majeure partie de sa carrière déployée sur l’aile avant de se convertir en arrière.

Quelle est l’histoire entre ces équipes?

Non seulement l’USWNT a remporté les 10 rencontres précédentes entre les équipes, mais elles n’ont jamais été marquées. Les États-Unis, quant à eux, ont marqué en moyenne près de quatre buts par match contre les Portugais au cours de ces 10 matchs.

« C’est pour cela que vous vous entraînez » – Megan Rapinoe de l’USWNT sur le match incontournable contre le Portugal

La rencontre la plus récente a été aussi serrée que possible, cependant, une victoire 1-0 pour les Américains à Houston en 2021. Sam Mewis, le hors concours de France 2019 qui a été contraint de manquer cette Coupe du Monde en raison d’une blessure, a décroché le vainqueur dans le Deuxième partie.

Match clé : Encarnação vs. Julie Ertz

La Néerlandaise Van der Gragt a eu des problèmes avec la jeune dès qu’elle est entrée sur le banc des remplaçants lors du match d’ouverture du Portugal. Encarnação a eu la meilleure chance du Portugal – et son seul tir au but – contre les Néerlandaises, forçant un bon arrêt à la gardienne Daphne van Domselaar.

Encarnação affrontera désormais un centre physique similaire à Ertz, qui s’appuiera sur sa vaste expérience et son positionnement pour garder l’attaquant rapide – qui est habile à reculer pour récupérer le ballon avant de sortir du milieu de terrain ou de couper de l’aile – à la baie.

Prédiction : États-Unis 2, Portugal 0

Les Américains savent qu’ils doivent produire leur meilleure performance à ce jour lors de cette Coupe du monde pour s’assurer une place au deuxième tour et, espérons-le, éviter que la Suède ne donne le coup d’envoi de la phase à élimination directe.

Attendez-vous à ce que l’équipe de Vlatko Andonovski fasse pression pendant les 20 premières minutes du match à la recherche du but dont ils ont besoin pour prendre le contrôle du match.

S’ils l’obtiennent, le Portugal n’aura d’autre choix que d’attaquer avec abandon, laissant de larges pans du terrain que les États-Unis pourront ensuite exploiter pour mettre la ligne de score hors de portée.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter à @ByDougMcIntyre .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Megan Rapinoé États-Unis Coupe du Monde Féminine de la FIFA