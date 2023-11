Rapport de dépistage, prédiction dans le Big 12

LAWRENCE — Le football du Kansas a une chance de remporter un troisième match consécutif samedi lorsqu’il affrontera Texas Tech à domicile dans un autre match de la Big 12 Conference.

Les Jayhawks n°18 (7-2, 4-2 dans le Big 12) viennent de remporter une victoire sur la route contre l’Iowa State. Les Red Raiders (4-5, 3-3 dans le Big 12) viennent de remporter une victoire à domicile contre TCU. Une victoire maintient le Kansas dans la course pour un championnat Big 12.

Sur quoi l’entraîneur-chef Lance Leipold doit-il se concentrer pour que les Jayhawks puissent remporter cette victoire ? Quel genre de défi Texas Tech présente-t-il ? Avant le coup d’envoi prévu à 11 heures, voici un rapport de dépistage et des pronostics pour le match :

Voici ce que Lance Leipold pense de Texas Tech

À l’instar de l’État de l’Iowa, Texas Tech n’a pas connu un bon départ cette année. Les Red Raiders ont commencé 1-3, avec leur seule victoire contre Tarleton State. Mais Leipold a souligné que Texas Tech était considéré comme un cheval noir candidat pour remporter le Big 12 avant la saison, et que les Red Raiders ont si bien rebondi qu’ils ont encore quelque chose à jouer.

Leipold a souligné que Texas Tech peut bien faire passer le ballon et, de l’autre côté du ballon, a une longueur de qualité parmi ses ailiers défensifs. Il a salué ce que l’entraîneur-chef des Red Raiders, Joey McGuire, a été capable de faire là-bas, en cultivant une culture d’attitude et d’énergie. Et il n’a pas échappé à Leipold que Texas Tech a joué son match la semaine dernière un jeudi, tandis que le Kansas a joué un samedi, les Red Raiders ont donc eu plus de temps pour se préparer à ce match.

Voici ce qu’Andy Kotelnicki pense de Texas Tech

Le coordinateur offensif/entraîneur-chef associé du Kansas, Andy Kotelnicki, a décrit la défense de Texas Tech comme une défense qui peut être multiple avec ses fronts et ses couvertures. Il a mentionné que les Red Raiders ont une bonne taille et une bonne longueur et jouent avec le physique. Il a ajouté que l’on peut dire en les regardant qu’ils sont plus à l’aise avec leur système en deuxième année avec leur coordinateur.

Voici ce que Brian Borland pense de Texas Tech

Tout comme l’Oklahoma et l’UCF ces dernières semaines, le coordinateur défensif du Kansas, Brian Borland, a déclaré que Texas Tech jouait rapidement offensivement. Les Red Raiders vous obligent à défendre ligne de touche contre ligne de touche, a-t-il ajouté. Et il a souligné que la manière dont ils peuvent constituer leurs formations nécessite une bonne communication, sinon il peut y avoir de la confusion.

C’est le début d’une séquence de 3 matchs que Lance Leipold considère comme importante

Passez suffisamment de temps avec Leipold et vous l’entendrez probablement souligner l’importance des trois derniers matchs de la saison 2021. C’était sa première année à la tête du Kansas. Et même si une note de 1-2 dans ces matchs ne semble pas trop impressionnante au début, cette victoire était un bouleversement sur la route au Texas et les deux défaites étaient des défaites serrées contre TCU sur la route et contre la Virginie occidentale à domicile.

Considérant que ces matchs se sont déroulés au cours d’une année où les Jayhawks avaient une fiche globale de 2-10, dont 1-8 contre le Big 12, Leipold soulignera que ces matchs ont mis le programme sur une meilleure trajectoire. Leipold citera également la fin terne de la saison 2022 comme exemple de manquement à cet objectif. Il espère que la fin de la saison 2023 sera quelque chose sur lequel le Kansas capitalisera.

L’élan hors-terrain du Kansas continue de se développer

Une fois de plus, Kansas Athletics a pu annoncer un don important qui contribuera à faire du projet d’un nouveau look du David Booth Kansas Memorial Stadium – et de ses environs – une réalité.

“Mike Kimbell et son épouse Michelle, ainsi que Kay (Kimbell) Almanza et son mari Dan, ont engagé 10 millions de dollars pour soutenir le projet Gateway District et le David Booth Kansas Memorial Stadium”, a indiqué jeudi un communiqué de KU. “Cette contribution substantielle honore l’héritage de Charlie et Sharon Kimbell, tout en représentant également la prochaine génération de fidèles Jayhawks.”

Il y a de fortes chances que cela n’affecte pas beaucoup le résultat de samedi, mais cela contribue à l’élan de l’équipe, du département des sports et de l’université à l’approche du match.

Si cela signifie simplement qu’il y a plus d’enthousiasme parmi les fans, alors c’est positif pour les Jayhawks.

Prédiction : Kansas 33, Texas Tech 24

Au début de l’année, cela ressemblait à un match qui pourrait être une perte pour le Kansas. Désormais, c’est Texas Tech qui semble vulnérable. Les objectifs des Jayhawks pour cette saison devraient leur permettre de dépasser les Red Raiders.

