Rapport de dépistage NBA Draft 2023: Dariq Whitehead

Les problèmes de blessures ont fait chuter le stock de Dariq Whitehead, mais avec la bonne équipe, il pourrait être le vol du repêchage de la NBA.

Avant sa première saison à Duke, Dariq Whitehead était largement projeté comme l’un des 10 meilleurs choix. Il était l’un des joueurs de lycée les plus complets du conseil d’administration – un couteau suisse avec un potentiel de buteur incontournable.

La saison ne s’est pas déroulée comme prévu pour Whitehead. Il a manqué du temps tôt en raison d’une blessure persistante au pied, puis a lutté puissamment à son retour. Il n’a tiré que 41,4% sur des tentatives à 2 points et il ressemblait à une coquille de lui-même athlétiquement.

Whitehead a subi une deuxième procédure sur son pied après la saison. D’une part, il n’était certainement pas à 100% chez Duke. Peut-être que les équipes seront plus à l’aise en s’appuyant sur la bande du lycée. D’autre part, les blessures aux pieds sont notoirement inconstantes.

Profil du repêchage NBA de Dariq Whitehead

Hauteur: 6 pieds 6 pouces

Lester: 220 livres

Date de naissance: 1 août 2004

Position: Petit avant/garde de tir

Rôle offensif: Ailier tranchant, meneur de jeu auxiliaire

Rôle défensif: Aile commutable

Plage de tirant d’eau projetée: 10-40

Faits saillants du repêchage de la NBA

Forces

Malgré une saison difficile dans l’ensemble, Whitehead a établi un plancher très élevé en tant que perspective avec son tir d’élite à 3 points. Il a tiré 42,4% sur 3,5 tentatives par match à distance. Il était de l’argent absolu sur la prise, tout en montrant les compétences de mouvement et de tir de traction qui ont fait ressortir sa bande pré-Duke.

Whitehead a eu du mal à se rendre jusqu’au bord avec les Blue Devils, mais il a montré sa touche de douceur sur les flotteurs et les sauteurs de milieu de gamme. Whitehead a le gène du tir difficile – même lorsqu’il ne gagne pas beaucoup de séparation après le rebond, il est à l’aise pour élever et coller un sauteur directement dans le visage du défenseur. S’il peut développer plus de rebondissement et récupérer une partie de son éclat d’avant la blessure, il y a un potentiel inexploité en tant que buteur incontournable en plus de sa capacité de tir de base.

Également un passeur réactif qui est à l’aise pour localiser les tireurs ou sortir les gros du pick-and-roll, Whitehead pourrait un jour passer à des tâches secondaires de manipulation du ballon avec sa future équipe NBA. C’est un joueur offensif intelligent dans l’ensemble, capable de lire des passes nettes et de savoir quand et où se déplacer sans le ballon de basket. L’évolutivité potentielle de son ensemble de compétences offensives est assez alléchante.

Whitehead devrait avoir des prétendants de la NBA en fonction de l’attrait de son cadre et de son tir seul. Il est difficile d’échouer en tant qu’aile avec une taille positionnelle et plus de 40% de côtelettes à 3 points. Les blessures sont préoccupantes et il est juste de se demander si Whitehead atteindra un jour son plafond, mais de nombreux experts du repêchage sous-estiment sérieusement son plancher. Il a également 18 ans, l’un des plus jeunes espoirs du conseil d’administration. Il a tout le temps de se développer.

Faiblesses

Deux chirurgies du pied dans la même année ne sont jamais un bon signe. Whitehead ressemblait à un raté absolu sur le plan sportif pendant des périodes de la saison à Duke, surtout au début. La finition au bord a toujours été un problème pour Whitehead mais c’était surtout problématique avec les Blue Devils. Il ne pouvait pas obtenir l’élévation nécessaire pour défier les bloqueurs de tir. Il n’affrontera que des athlètes plus grands et meilleurs en NBA.

L’incroyable talent de Whitehead en matière de tir n’ira loin que s’il ne peut pas mettre de pression sur la jante. De plus, il y a toujours un niveau d’inquiétude avec les joueurs qui comptent sur des sauteurs difficiles et contestés. Whitehead ne crée pas une tonne d’espace sur le rebond – cela, plus un manque de pression sur la jante, n’est pas toujours le meilleur indicateur de l’efficacité future de la NBA.

Du côté défensif, il existe des préoccupations similaires liées à l’athlétisme de Whitehead. Des athlètes NBA plus explosifs le testeront dans l’espace. C’est un solide défenseur d’équipe qui peut générer le chaos dans les couloirs de dépassement, mais sa capacité à arrêter le ballon au point d’attaque dans certains affrontements pourrait être gênante.

Conclusion

Whitehead entrera dans le dernier mois de la saison de repêchage avec une note de loterie sur notre grand tableau. Son talent de tireur remontant au lycée, ainsi que ses chiffres d’élite à 3 points chez Duke, constituent une base solide pour l’optimisme. S’il peut progresser davantage en tant que meneur de jeu sur le ballon et apporter des améliorations même marginales avec ses chiffres de finition au bord, Whitehead a le potentiel d’être l’un des meilleurs joueurs offensifs du repêchage.

Cela dit, la preuve n’était pas vraiment dans le pudding proverbial de Whitehead chez Duke. Il a eu du mal à l’université et maintenant, les équipes de la NBA ne pourront pas le voir lors des entraînements pré-draft à cause de sa blessure au pied. Les problèmes de pied, le biais de récence et le manque de familiarité intime avant le repêchage pourraient amener les équipes à dépasser Whitehead en juin. Whitehead a l’impression qu’il pourrait légitimement aller aussi haut que la loterie ou aussi bas que le deuxième tour.

Si la bonne équipe s’accroche, cependant, et est prête à faire confiance à un jeune de 18 ans très talentueux qui n’était clairement pas au complet à l’université, Whitehead pourrait rapporter des dividendes énormes. Attraper Whitehead dans les années 20 ou 30 ressemblerait à un vol sur autoroute potentiel.