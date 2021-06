Rapport de dépistage en Ukraine : l’Angleterre s’apprête à affronter des adversaires fatigués mais tactiquement intelligents en quart de finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

L’Ukraine a connu une épreuve exténuante en huitièmes de finale avec la Suède, mais a montré avec sa flexibilité de formation dans ce match qu’elle pourrait frustrer l’Angleterre samedi.

L’Ukraine, adversaire de l’Angleterre en quart de finale de l’Euro 2020, a affronté la Suède en huitièmes de finale, mais a montré avec sa flexibilité de formation lors de ce match qu’elle pourrait frustrer l’équipe de Gareth Southgate samedi.

Artem Dovbyk a frappé dans la dernière minute des prolongations pour remporter une victoire 2-1 pour l’Ukraine sur la Suède à Hampden Park, quelques heures seulement après que l’Angleterre ait envoyé l’Allemagne à Wembley, et les deux équipes se rencontreront dans les huit derniers du compétition samedi soir à Rome.

Mais à quoi les joueurs de Southgate peuvent-ils s’attendre au Stadio Olimpico ? L’écrivain de football Oli Yew a eu la vérité sur le Podcast Sky Sports Football Euros…

Que leur aura retiré la victoire de l’Ukraine sur la Suède ?

If : « Vraiment, le grand gagnant mardi soir à Hampden Park était l’Angleterre. Le match l’a fait sortir physiquement de l’Ukraine et de la Suède. Mais l’Ukraine l’a fait quand c’était important. Oleksandr Zinchenko a produit un moment de magie, un superbe centre, qui est rentré chez lui. par Dovbyk.

« On peut parler de fatigue et évidemment c’est un facteur mais il n’y a rien qui met plus d’énergie dans les jambes qu’un vainqueur de dernière minute, surtout dans la dernière minute des prolongations. C’est un quart de finale de l’Euro 2020, une fois Une opportunité dans une vie pour les deux équipes C’est tout ce que l’Ukraine a obtenu dans un tournoi majeur, c’est donc énorme pour eux et ils bourdonneront après cette victoire spectaculaire.

« Le modèle pour l’Angleterre a été de tenir bon, de rester serré, de rester dans le match puis d’exploiter l’opposition avec leurs joueurs créatifs en seconde période. Je suis sûr qu’ils chercheront à le faire à nouveau, surtout avec la fatigue qui pourrait s’insinuer du côté ukrainien. »

Image:

L’entraîneur-chef de l’Ukraine Andriy Shevchenko



Quelle sera l’approche de l’Ukraine vis-à-vis du jeu ?

If : « L’Ukraine constituera une menace, mais la façon dont elle s’est préparée contre la Suède aura un peu mis un frein à Southgate. Nous les avons vus en phase de groupes dans des matchs de bout en bout, mais ils ont vraiment changé la donne contre la Suède , et cela laissera Southgate deviner ce qu’ils pourraient faire à Rome.

« C’était surprenant que Shevchenko ait légèrement modifié la tactique, en termes de système. Ils jouent généralement un 4-3-3 mais il est passé à trois à l’arrière et ils ont joué deux milieux de terrain titulaires.

« Ruslan Malinovskyi a été superbe pour l’Ukraine pendant la phase de groupes, il a été brillant contre la Macédoine du Nord. Mais il est tombé sur le banc, alors ils se sont préparés pour faire face à la menace de la Suède, ils ont été un peu plus prudents et ont cherché à frapper à la pause . Attendez-vous à la même approche à Rome samedi.

Image:

Andriy Yarmolenko dribble loin des défenseurs suédois



Quels sont les atouts de l’Ukraine ?

If : « Le but de Zinchenko était une finition brillante et le centre pour mettre en place le vainqueur a été un autre moment brillant pour lui. L’Ukraine a également Andriy Yarmolenko, qui a eu une saison difficile à West Ham, mais c’est vraiment une figure talismanique pour eux, il a été brillant tout au long des phases de groupes et il est un personnage clé dans tout ce qu’il fait. L’Angleterre saura tout sur lui coupant le flanc droit et ce tir du pied gauche et ils devront s’y préparer.

« Avec Malinovskyi et Dovbyk, qui ont obtenu le vainqueur, et Marlos et Viktor Tsyhankov, ils ont des options sur le banc. Shevchenko cherchera à les utiliser aussi, surtout avec eux qui jouent 120 minutes ce soir.

« Qu’il rafraîchisse l’équipe, il se tournera vers ce banc à un moment donné à Rome. Ils ont une menace, ils sont une bonne équipe techniquement, Shevchenko a montré qu’il est tactiquement conscient et peut changer le système si nécessaire et ce sera un jeu intéressant et intéressant de voir comment Southgate réagit à l’Ukraine.

« Ils sont techniquement solides, une bonne équipe de football, et vous ne pouvez pas sous-estimer le rôle de Shevchenko avec cette équipe. C’est une légende ukrainienne et il les inspire. Il les aura prêts à jouer samedi soir, c’est sûr.

« Ils n’auront pas peur de l’Angleterre, ils vont essayer. »

Deux à regarder

Image:

L’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk



Russ Taylor de Sky Sports, qui a travaillé pour la télévision et les médias ukrainiens, a choisi deux joueurs à surveiller…

Taylor : « L’Ukraine a besoin que ses grands joueurs se renforcent et celui qui a été un peu décevant, qui a été lié à la Premier League, est Malinovskyi d’Atalanta. C’est un milieu de terrain offensif, un joueur vraiment doué, qui peut tirer à distance, mettre en place des buts Ils ont besoin de plus de lui parce qu’il a été laissé de côté dans les matchs récemment.

« L’autre, qui a bien joué dans ce tournoi en Belgique avec Gand, s’appelait Roman Yaremchuk. C’est un n°9 à part entière. L’Ukraine en a envie.

« Quand vous pensez à l’Ukraine, vous pensez à Shevchenko et Serhiy Rebrov, mais ce qui leur a vraiment manqué récemment, c’est un n ° 9 et un buteur. Yaremchuk l’a fait dans ce tournoi. C’est un autre qui, je pense, viendra en Premier League et les gens le regardent. Ils ont besoin de lui pour tenter sa chance.

Southgate prouve qu’il sait le mieux | Est-ce le minimum définitif maintenant pour l’Angleterre ? | Le football arrive, Rome ! Rapport de reconnaissance en Ukraine

Non, vous ne l’avez pas rêvé. L’Angleterre a battu l’Allemagne lors d’un match à élimination directe, remportant 2-0 à Wembley lors d’une soirée historique pour se frayer un chemin jusqu’à l’Euro 2020. Alice Piper est rejointe par Rob Dorsett, Pete Smith et Gerard Brand pour discuter de la célèbre victoire, y compris comment Gareth Southgate une fois de plus prouvé que ses détracteurs avaient tort.

Avec l’Ukraine en tête et le Danemark ou la République tchèque en demi-finale, la finale est-elle désormais une attente minimale pour l’Angleterre ? Avec les favoris de Southgate samedi, comment vont-ils s’organiser ? En plus : des éloges pour Sterling, Grealish, Saka, Pickford, Kane et… enfin, à peu près tout le monde.

Et dans la partie 3, Oli Yew intervient pour un rapport de dépistage ukrainien après leur dernière victoire en prolongation contre la Suède. Faut-il les craindre ? Tous les chemins mènent à Rome pour les quarts de finale de samedi…