Rapport de dépistage des Lions de Détroit : les Chargers de Los Angeles sont des challengers difficiles

Reposés après une semaine de congé, les Lions de Détroit sont de retour et prêts à jouer au football. La dernière fois que nous avons vu les Lions, ils ont vaincu les Raiders de Las Vegas le Monday Night Football au Ford Field ; maintenant ils prennent la route pour affronter le Chargeurs de Los Angeles.

Détroit espère récupérer certains joueurs blessés, car l’équipe a perdu à la fois les gardes partants Jonah Jackson et Halapoulivaati Vaitai et le porteur de ballon David Montgomery. Au vu de l’évolution des choses, les trois joueurs seront de retour, ainsi que le centre Frank RAgnow. Ils seront nécessaires contre une solide ligne défensive des Chargers. Détroit fait face à un autre quart-arrière en la personne de Justin Herbert, et les quarts-arrière en situation de brouillage ont été une épine dans le pied de la défense des Lions cette saison.

Au cours des deux dernières saisons, les Lions ont mieux joué dans la seconde moitié de la saison que dans la première. Après un début de saison 2023 6-2, ils adoreraient poursuivre cette tendance. Certains adversaires de la NFC Nord ont gagné du terrain à Détroit pendant que l’équipe se reposait, c’est donc maintenant à leur tour de pouvoir répondre et restaurer leur avance dans la division.

Regardons les Chargers de Los Angeles dans le rapport de dépistage des Detroit Lions de la semaine 10.

Chargeurs de Los Angeles 2023

Saison 2023 jusqu’à présent (4-4)

Semaine 1: Perte contre Dauphins de Miami 36-34

Semaine 2: Perte contre Titans du Tennessee 27-24

Semaine 3 : Gagner contre Vikings du Minnesota 28-24

Semaine 4 : Victoire contre les Raiders de Las Vegas 24-17

Semaine 5 : AU REVOIR

Semaine 6 : Perte contre Cowboys de Dallas 20-17

Semaine 7 : Perte contre Chefs de Kansas City 31-17

Semaine 8 : Gagner contre Ours de Chicago 30-13

Semaine 9 : Gagner contre Jets de New York 27-6

Statistiques:

8ème pour les points marqués, 21ème pour les points accordés

12ème en DVOA

8ème en DVOA offensif (8ème en DVOA passe, 20ème en DVOA course)

23ème en DVOA défensif (21ème DVOA passe, 20ème en DVOA course)

8ème en équipes spéciales

Ne vous laissez pas tromper par leur bilan ici ; les Chargers ne sont pas une équipe qui peut être ignorée par les Lions avant le match de cette semaine. Malgré une fiche de 4-4, les Chargers sont une équipe qui cherche à se venger que leur est-il arrivé la saison dernière en séries éliminatoires. L’entraîneur-chef Brandon Staley est sur la sellette et sait que son équipe doit réussir et éventuellement gagner un match éliminatoire pour garder son emploi.

L’équipe a embauché l’ancien coordinateur offensif des Cowboys Kellen Moore pour le même poste, et Herbert s’améliore avec Moore qui appelle les jeux. Herbert est sur le point de réaliser sept touchés au sol, un sommet en carrière cette année. Qu’est-ce qui a gêné cette équipe jusqu’à présent cette saison ? Blessures. Herbert s’est blessé au doigt au cours de la semaine 4, ce qui l’a limité ainsi que l’infraction. Pourtant, le doigt va mieux maintenant, et Herbert a pu s’ajuster et jouer avec le doigt de la main qui ne lance pas enveloppé.

Mais Herbert n’est pas le seul à avoir été blessé cette saison. Le porteur de ballon Austin Ekeler a raté trois matchs en raison d’une blessure à la cheville et le receveur large Mike Williams s’est déchiré le LCA. Leur centre partant Corey Linsley fait face à un problème cardiaque non urgent et d’autres ont également manqué de temps, mais la période difficile semble être terminée. Les chargeurs reviennent à pleine puissancece qui n’est pas bon pour les Lions.

La défense est actuellement le plus gros problème des Chargers, avec l’un des pires secondaires de la ligue. Il dispose cependant toujours d’une solide unité de défense contre la course. De plus, la ruée vers les passes est quelque chose que Détroit ne peut ignorer : quelqu’un que les fans des Lions se souviennent de les avoir terrorisés pendant des années : le secondeur Khalil Mack mène les Chargers avec neuf sacs. Il n’est pas seul, puisque le secondeur Joey Bosa a 6,5 ​​sacs et l’ailier défensif Morgan Fox en a 5,5.

Même si les Lions récupèrent Ragnow et Jackson, la ligne offensive sera testée par la ligne défensive des Chargers cette semaine, et ils devront tenir bon si l’offensive des Lions veut tenter de marquer quelques points. Si la ligne offensive ne peut pas ouvrir de trous pour le jeu de course, Goff pourrait avoir du mal à déplacer le ballon dans les airs face à beaucoup de pression de la part des sept avant défensifs.

Mouvements en cours de saison :

Échangé CB JC Jackson.

Notes sur les blessures

Des acteurs clés exclus : C Corey Linsley (NFI), WR Mike Williams (IR), WR Josh Palmer (IR),

Acteurs clés à surveiller : Aucun

Les Chargers ne font pas face à trop de blessures en ce moment, mais celles auxquelles ils font face sont difficiles. Linsley est en IR depuis la semaine 4 car il souffre d’un problème cardiaque non émergent, et il ne semble pas qu’il rejouera cette saison. Des blessures ont également frappé la salle des receveurs cette saison : Williams s’est déchiré le LCA au cours de la semaine 3 contre les Vikings et Palmer était mettre en IR dimanche dernier, l’assommant pendant au moins quatre semaines.

Les Chargers ont effectué un échange début octobre alors qu’ils échangeaient Jackson et un choix de septième ronde en 2025 pour un choix de sixième ronde en 2025 du Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Jackson n’était qu’un an après le début de sa prolongation de contrat de cinq ans d’une valeur de 82,5 millions de dollars, et bien que Jackson n’ait pas respecté son contrat comme l’équipe le pensait, le directeur général des Chargers, Tom Telesco, a affirmé que la signature de Jackson était une “erreur”. L’équipe ne croyait pas que Jackson était aussi engagé que le reste de l’équipe et a continué à lui donner des chances de faire ses preuves. Finalement, il a été échangé à la Nouvelle-Angleterre suite à un échec de signature par le front office.

Plus grande force : Courir en défense

Les Chargers ont accordé 718 verges au sol cette saison, soit une moyenne de 89,75 verges par match, ce qui les place à égalité au sixième rang de la ligue. Alors que le secondaire a connu des difficultés cette saison (nous en parlerons plus dans une minute), la défense contre la course a gardé les Chargers dans les matchs. Le secondeur Kenneth Murray a été d’une grande aide à cet égard, menant l’équipe avec 60 plaqués, six plaqués pour perte, trois déflexions de passe, deux sacs et une interception.

Cette saison, les Chargers ont limité les porteurs de ballon comme Derrick Henry, Josh Jacobs et Tony Pollard à moins de 100 verges lors de leurs affrontements. Leurs trois derniers matchs ont peut-être été leurs performances les plus impressionnantes. Les Chargers ont limité les Chiefs à 68 verges au sol, les Bears à 73 et les Jets à 64.

Détroit aura du pain sur la planche. Même si les Lions ont leur ligne offensive au complet et récupèrent Montgomery, ce sera force contre force lorsqu’ils affronteront les Chargers, comme Jackson l’a expliqué mardi.

“Ils forment une grande façade”, a déclaré Jackson. «Ils ont les deux joueurs de pointe, puis ils ont ces gros chiens au milieu. Ils mettent l’accent sur l’arrêt de la course. Ils sont sixièmes dans la NFL, puis ils sont parmi les cinq premiers pour les sacs, donc c’est une bonne unité contre une autre bonne unité. Cela va donc être une bonne bataille.

Plus grande faiblesse : Secondaire

La défense des Chargers est une histoire à deux : les sept premiers ont bien réussi à arrêter la course, mais les secondaires ont souvent été battus. Les Chargers ont accordé 2 288 verges dans les airs, ce qui les place au troisième rang de la ligue en termes de verges par la passe autorisées. Échanger leur cornerback partant à Jackson n’a pas non plus aidé les choses.

Il semble qu’une fois qu’un quart-arrière talentueux se trouve du côté opposé, les choses deviennent difficiles pour le groupe. Les Chargers ont perdu contre trois des quatre meilleurs quarterbacks qu’ils ont affrontés : Patrick Mahomes, Tua Tagovailoa, Kirk Cousins ​​(celui qu’ils ont battu), et Dak Prescott. Les autres victoires sont venues contre une liste de quarterbacks qui n’effraient pas vraiment les défenses : Aidan O’Connell, Tyson Bagent et Zach Wilson. Détroit a un quart-arrière talentueux en Jared Goff, ainsi qu’un solide groupe de receveurs larges qui cibleront ce secondaire tout le dimanche après-midi.

Correspondance clé : Jeu de passes des Lions contre Chargers Secondaire

Si les Lions luttent contre la défense contre la course des Chargers, alors c’est dans le jeu de passes qu’ils devront attaquer le plus. Si les Lions peuvent courir contre les Chargers, cela rend la situation encore pire pour le secondaire, car les passes de jeu se déchaîneront et les choses ne s’annoncent pas bien pour Los Angeles.

Détroit a beaucoup d’armes à gérer pour les Chargers, des receveurs larges Amon-Ra St. Brown, Josh Reynolds, Kalif Raymond, Jameson Williams et même Donovan Peoples-Jones, nouvellement acquis, à l’ailier rapproché Sam LaPorta et au porteur de ballon Jahmyr Gibbs. . Ce sera une grande demande pour la défense des Chargers d’essayer de ralentir, et s’ils peuvent intensifier leur action dans un gros match contre un solide quart-arrière, les Lions ont une chance de gagner sur la route.

Ligne Vegas pour dimanche : Lions par 2,5