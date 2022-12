Rapport de dépistage de la Coupe du monde au Sénégal – Les Lions de la Teranga peuvent-ils choquer l’Angleterre dans le désert ? | Nouvelles du football

Vingt ans après avoir été capitaine de son pays lors de sa première expérience de la Coupe du monde, qui comprenait la France et la Suède époustouflantes dans une course enivrante jusqu’aux quarts de finale, Aliou Cissé veut à nouveau mener le Sénégal dans l’histoire – cette fois en sa qualité de manager.

Sacrés champions de la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois en février, les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour ce tournoi et celui-ci invaincu.

Ils sont l’équipe la plus forte, la plus cohérente et la plus complète du continent depuis un certain temps, un sous-produit de l’exceptionnel Cissé in situ depuis 2015 créant une identité concrète.

Avant cela, il était entraîneur adjoint, et vous pouvez remonter jusqu’aux Jeux olympiques de Londres en 2012 pour voir les fondements de cette progression du Sénégal.

Un autre marqueur de l’équipe est l’habileté à surmonter l’adversité ensemble.

Le Sénégal a été éliminé de la Coupe du monde 2018 sur la base de cartons jaunes et perdait des finalistes lors de la CAN de l’année suivante. Ces quasi-accidents les ont renforcés avec leur réaction pour se concentrer davantage sur la gestion et le contrôle du jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Sénégal s’entraîne avant son match contre l’Angleterre à la Coupe du monde 2022



Une équipe composée de l’un des meilleurs gardiens de but et défenseurs du football mondial ainsi que d’une grande expérience européenne et d’une jeunesse prometteuse, le Sénégal a bien géré l’absence de Sadio Mane suite à une blessure.

Ismaila Sarr, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye ont bien combiné en attaque et alors que Cissé a largement opté pour un 4-3-3, le manager est tactiquement fluide avec son équipe capable de s’adapter sans trop de chichi.

Comme l’a dit El Hadji Diouf, star du cru sénégalais 2002 et proche conseiller de Cissé : « Si vous voyez notre effectif, nous avons Edouard Mendy, nous avons Kalidou Koulibaly, nous avons beaucoup de bons joueurs en Angleterre. le Championship mais ce sont vraiment des joueurs de qualité Premier League, comme Ismaïla Sarr. C’est à eux de montrer à quel point ils sont bons.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alan Smith pense que le match de Kyle Walker avec Ismaila Sarr sera crucial pour déterminer si l’Angleterre passera de ses 16 derniers affrontements avec le Sénégal à la Coupe du monde.



Le Sénégal, qui a navigué dans un groupe délicat avec les Pays-Bas et l’Équateur, est une profonde élévation de la qualité par rapport à ce que l’Angleterre a affronté au Qatar. Ils sont à l’aise en possession, très dangereux en contre, peuvent absorber la pression et sont tactiquement polyvalents. Cissé a instillé une intrépidité dans l’équipe et une conviction qui éclate sensiblement de ses joueurs.

“Nous sommes le Sénégal, nous ne craignons personne”, a déclaré Koulibaly après que son premier but international ait scellé la deuxième place du groupe A.

“Le Sénégal est meilleur quand il est dos au mur. Il y a beaucoup d’équipes qui ne veulent pas jouer contre nous.”

Image:

Kalidou Koulibaly célèbre son but face à l’Equateur





Idrissa Gana Gueye, suspendu contre l’Angleterre, a ajouté : « Les 8es de finale, ce n’est pas l’objectif. On voit au-delà. On n’a pas de limites. Il faut garder les pieds sur terre, ne pas s’emballer, et rester concentré dès le départ. jusqu’à la fin.

“Nous avons une équipe pour aller loin. Nous n’allons pas fixer de limites car si nous jouons comme nous l’avons fait contre l’Equateur, nous pouvons faire quelque chose de vraiment intéressant dans cette compétition.”

L’Angleterre est prévenue.

Rapport de dépistage au Sénégal – Peuvent-ils choquer l’Angleterre ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sue Smith et Clinton Morrison ont donné leurs équipes de départ pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde d’Angleterre contre le Sénégal



Le Sénégal a alterné entre gagner et ne pas gagner lors de ses six rencontres de Coupe du monde avec des adversaires européens, perdant 2-0 contre les Pays-Bas lors de leur dernier match.

Pour que cette séquence se poursuive, l’Angleterre devrait quitter le tournoi dimanche.

Grâce à leur victoire sur le Qatar et l’Équateur en phase de groupes, les Lions de la Teranga ont remporté des matches de Coupe du monde consécutifs pour la première fois – mais pourraient-ils faire appel à l’esprit de 2002 pour provoquer une nouvelle surprise ?

“Le Sénégal est champion d’Afrique pour une raison”, déclare Komugisha Sports du ciel. “Ils entreront dans le match contre l’Angleterre avec beaucoup de responsabilités sur leurs épaules. Ils comprennent qu’ils se heurtent à une équipe anglaise très bien huilée qui a soif de succès.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les supporters du Sénégal au Qatar étaient d’humeur optimiste avant le choc de la Coupe du monde de leur équipe avec l’Angleterre dimanche



“Quand vous avez une équipe qui a Trent Alexander-Arnold qui sort du banc et avec des fans qui essaient de convaincre Gareth Southgate de lancer Phil Foden, nous parlons de qualité. Le Sénégal a des joueurs qui ont l’expérience de jouer au plus haut niveau.

“Le gardien Edouard Mendy a eu une saison difficile avec Chelsea, bien sûr, Kepa Arrizabalaga étant le premier choix jusqu’à très près de la Coupe du monde. Contre les Pays-Bas, il a eu un mauvais match et a sans doute été fautif pour les deux buts.

“Mais il s’est racheté contre le Qatar et a joué un rôle crucial contre l’Équateur pour aider le Sénégal à se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2002. Il est toujours un membre senior de cette équipe et il apporte beaucoup d’expérience aux côtés de Kalidou Koulibaly.

“Koulibaly n’avait jamais marqué pour le Sénégal mais a ensuite produit un but d’attaquant contre l’Equateur. Je me demandais ce qu’il faisait à ce poste ! Bien sûr, contre l’Angleterre, ils seront les outsiders mais Aliou Cissé était le capitaine en tant que joueur de l’équipe qui a obtenu aux quarts de finale en 2002.

“Il est le premier entraîneur africain à emmener le Sénégal à deux Coupes du monde et je me souviens de l’avoir vu à plein temps après le match contre l’Équateur, et il s’est agenouillé, a regardé dans le ciel et a donné un coup de poing en l’air. Il s’est ensuite levé rapidement et s’est couché sa veste et se dirigea vers le tunnel.

“Cela a montré que pour lui, le Sénégal ne faisait que commencer. Oui, on peut se réjouir mais on a beaucoup de travail à faire. Je peux vous assurer que surtout sans Sadio Mané, son absence les a plus que jamais unis.

“Ils veulent faire ça pour lui et ils veulent faire ça pour leur peuple en février, les rues de Dakar étaient bondées. Je n’avais jamais vu un défilé comme ça alors vous avez vu ce que cela signifiait pour eux. 2022 a été une année spéciale année pour le Sénégal.

“Quelle meilleure façon de s’annoncer sur la scène mondiale que de vaincre l’Angleterre.”

Comment ce Sénégal se compare-t-il à la promotion de 2002 ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le spécialiste du football africain Gary Al-Smith discute des principales forces et faiblesses de l’équipe du Sénégal avant son match de Coupe du Monde de la FIFA contre l’Angleterre



Ils ont déjà battu les champions en titre en France en 2002. Personne ne s’attendait à cela car ils étaient cette nouvelle équipe d’Arica jouant dans le match d’ouverture.

“Je me souviens du visage d’Emmanuel Petit ce jour-là”, a déclaré Komugisha. “L’équipe de 2002 était légendaire. Il faut remonter à 1990 avec le Cameroun et Roger Milla, ou l’équipe du Nigeria de 1994 aux États-Unis pour parler d’une équipe aussi fougueuse.

“Avec le Cameroun en 1990, aucune équipe ne pourrait les éclipser car c’était une surprise totale. Les Camerounais pensent que Milla est leur meilleur joueur à avoir jamais orné un terrain de football – peu importe ce que Samuel Eto’o a réalisé. Pour les fans du Sénégal, il n’y a aucune comparaison avec la Golden Generation de 2002.

“L’équipe actuelle a fait quelque chose qu’aucun autre groupe de joueurs du Sénégal n’a fait en remportant la Coupe d’Afrique des Nations. Ils méritent d’être respectés, mais en termes de perception, l’équipe de 2002 est vraiment spéciale.

“Bien sûr, Cissé fait partie des deux. Il est comme un frère aîné pour ces joueurs. Même si Mendy et Koulibaly sont beaucoup plus grands que lui, vous les regardez baisser les yeux quand il parle et écoutez chacun de ses mots.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy, examine de plus près les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Angleterre



“Ils comprennent qu’il y a une toute nouvelle génération qui les admire. Je me souviens d’avoir parlé à Sadio Mane il y a quelques mois, et il m’a dit qu’il était en admiration devant l’équipe de 2002 – à quel point il voulait imiter le aime El Hadji Diouf.

“Il y a une responsabilité dans cette équipe – et il ne s’agit pas seulement d’atteindre les quarts de finale. Il s’agit d’une nation qui a soif de succès. C’est un continent qui veut faire une déclaration. L’Afrique n’a que cinq places en finale de la Coupe du monde. sur 54 pays.

“C’est très important que les champions d’Afrique battent l’Angleterre.”

Sarr assume le fardeau de l’absence de Mane

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol explique que l’Angleterre ne doit pas sous-estimer le Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, avant le choc de dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde



“En ce qui concerne le poste de Sadio Mane, Ismaila Sarr joue le même rôle. C’est un joueur dynamique qui jouera toujours si Mane jouait, mais maintenant le poids des attentes est vraiment sur lui. Il doit s’adapter à la façon dont l’entraîneur veut jouer, mais cela dépend aussi de l’adversaire.

“Contre l’Angleterre, une équipe rapide et qui met beaucoup de pression sur les défenseurs, ce sera très intéressant de voir comment Cissé forme son équipe. Cissé était un défenseur de métier, donc il va mettre en place son équipe pour limiter les chances concédé.

“La perte d’Idrissa Gueye au milieu de terrain se fera sentir. C’est un grand joueur pour le Sénégal et cela complique les choses car il vient avec une expérience en Premier League. Il joue pour Everton mais il a joué avec Lionel Messi au PSG. C’est quelqu’un qui sait lire le jeu, et faire des tacles.

“Pour le Sénégal, c’est aussi quelqu’un qui crée, donc c’est un grand coup.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien défenseur camerounais Sébastien Bassong pense que l’équipe actuelle a la capacité de battre le Brésil et avertit l’Angleterre de ne pas sous-estimer le Sénégal lors de son match des huitièmes de finale.



Comment Ndiaye est passé du hors championnat à la Coupe du monde

Image:

Iliman Ndiaye a impressionné pour le Sénégal à la Coupe du monde





Nick Wright de Sky Sports :

Iliman Ndiaye a été catégorique. Il ne devait pas y avoir de plan de secours. Chaque demande d’envisager une alternative a été accueillie avec la même réponse : “Je vais être footballeur professionnel”.

Ndiaye était un adolescent qui jouait en non-ligue à l’époque. En fait, il n’avait même pas eu de club avant qu’une rencontre fortuite suite à son déménagement en Angleterre depuis le Sénégal ne le conduise à s’inscrire à l’académie de Boreham Wood, un mois après ils avaient confirmé leur apport annuel.

Mais son ambition, même alors, était inébranlable. “Dès le premier jour, je dois m’assurer que les joueurs comprennent qu’il y a un plan B si le plan A, devenir footballeur, ne fonctionne pas”, a déclaré Cameron Mawer, l’ancien directeur de l’académie de Boreham Wood. Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alors qu’Iliman Ndiaye de Sheffield United s’apprête à affronter l’Angleterre dimanche lors d’un affrontement des 16 derniers matchs de la Coupe du monde, jetez un œil à ses meilleurs buts pour les Blades dans le championnat Sky Bet



“Nous connaissons les pourcentages, alors où allez-vous prendre votre vie si cela ne vous arrive pas?”

Après trois ans dans l’académie de Boreham Wood et après des essais infructueux avec une série de clubs dont Southampton et Chelsea, Ndiaye a finalement obtenu sa pause avec Sheffield United en 2019. Maintenant, à peine trois ans plus tard, il se prépare à affronter l’Angleterre avec le Sénégal dans le huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le garçon sans plan de secours n’en avait pas besoin après tout, son ambition de réussir dans le football était depuis longtemps remplie. Mais ce n’est encore que le début. Iliman Ndiaye, de Sheffield United et du Sénégal via la France et Boreham Wood, pourrait bientôt avoir de nouveaux admirateurs à ajouter à une liste croissante.

Lire la fonctionnalité complète ici ici

Suivez Angleterre vs Sénégal en direct sur Sports du ciel plateformes numériques le dimanche ; coup d’envoi 19h