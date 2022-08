Rapport de collecte au box-office: Karthikeya 2 continue de régner; Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan sont hors course la semaine 2

Aamir Khan vedette Laal Singh Chaddha et Akshay Kumar vedette Raksha Bandhan sont sortis le 11 août 2022. On s’attendait à ce que les deux films prennent d’assaut le box-office, mais cela ne s’est pas produit. Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan ont démarré lentement au box-office et même les vacances n’ont pas aidé le film à augmenter son nombre. D’autre part, Nikhil Siddhartha vedette Karthikeya 2 a bien marché au box-office et c’est déjà un succès.

Collection au box-office de Karthikeya 2

Karthikeya 2 en 11 jours a collecté Rs. 57,25 crore (toutes les langues) ce qui est sacrément bon. La version doublée en hindi du film a également reçu une excellente réponse. En 10 jours, Karthikeya 2 Hindi a collecté Rs. 16,30 crores, ce qui est fantastique. La version hindi du film a fait beaucoup mieux que de nombreux films de Bollywood à budget moyen. On s’attend à ce que le film poursuive sa course de rêve au box-office dans les prochains jours.

Collection au box-office de Laal Singh Chaddha

Laal Singh Chaddha s’est avéré être un désastre. Dans sa semaine 2, jusqu’à présent, le film a collecté environ Rs. 6 crore ce qui est très décevant. Le film a recueilli Rs. 56,03 crores en 13 jours ; l’une des plus grandes catastrophes d’Aamir Khan.

Collection au box-office de Raksha Bandhan

En parlant de la vedette d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan, le film en 13 jours a collecté Rs. 42,60 crores. C’est le troisième film d’Akshay d’affilée à obtenir une réponse aussi désastreuse au box-office. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Ram Setu, qui devrait sortir à Diwali cette année.

Les collections de Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan sont inférieures à Karthikeya 2 (toutes langues). C’est une situation alarmante pour Bollywood car peu de films hindi ont laissé une trace au box-office cette année.

Maintenant, le 25 août, la vedette de Vijay Deverakonda, Liger, devrait arriver sur les grands écrans. C’est une sortie pan-indienne, il sera donc intéressant de voir quelle réponse elle obtiendra au box-office.