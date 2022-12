Rapport de Chelsea: les Blues visent Jordan Pickford mais font face à une concurrence féroce

Chelsea pourrait être prêt à affronter Tottenham et Manchester United pour la signature de Jordan Pickford l’été prochain, selon des informations.

L’international anglais est un joueur clé pour Everton (s’ouvre dans un nouvel onglet)avec qui il a conclu verbalement un nouveau contrat de cinq ans.

Le contrat actuel de Pickford à Goodison Park court jusqu’en 2024, tandis que le gardien de but est évalué à 24,8 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Mais le Courrier quotidien (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte qu’Everton n’a pas encore signé le nouveau contrat, alertant les goûts de Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet)Éperons (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) à la disponibilité éventuelle du joueur sur le marché des transferts de l’été prochain.

Pickford est prêt à engager son avenir avec les Toffees et Frank Lampard tient à lier son n ° 1 à de nouvelles conditions dès que possible, mais les propriétaires du club ont étonnamment décidé d’attendre.

Et avec Everton actuellement en dehors de la zone de relégation de la Premier League d’un seul point, le retard pourrait persuader Pickford et ses représentants de sonder un intérêt potentiel ailleurs.

Chelsea pourrait être à la recherche d’un nouveau gardien de but avant la saison prochaine après Le soleil (s’ouvre dans un nouvel onglet) a écrit qu’Edouard Mendy a rejeté leur offre d’un nouvel accord.

Le gardien sénégalais a perdu sa place dans le onze de départ au profit de Kepa Arrizabalaga, qui a gardé sa cage inviolée lors de la victoire 2-0 contre Bournemouth. (s’ouvre dans un nouvel onglet) mardi.

Mais Manchester United et Tottenham pourraient également entrer dans la course pour Pickford, car les deux clubs cherchent respectivement des successeurs à long terme de David de Gea et Hugo Lloris.

Chelsea reviendra à l’action contre Nottingham Forest (s’ouvre dans un nouvel onglet) le jour de l’an.

