Rapport de Chelsea: les Blues remportent la course pour signer un attaquant de l’AC Milan et du Portugal évalué à 63 millions de livres sterling

Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) seraient à la tête d’un groupe de meilleurs clubs dans la bataille pour signer Rafael Leao de l’AC Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet).

L’ailier a joué un rôle déterminant alors que Milan a remporté son premier titre de Serie A en 11 ans la saison dernière, marquant 11 buts et fournissant huit passes décisives.

Et selon le journal italien Corriere della Sera (via le Étoile quotidienne) (s’ouvre dans un nouvel onglet)les Bleus sont en tête de file pour les services du Portugais.

Leao a été le co-meilleur buteur du championnat de Milan en 2021/22 (Crédit image : Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Leao a rejoint Milan depuis Lille à l’été 2019 et a fait plus de 100 apparitions pour le club. Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet) le valorise actuellement à 63 millions de livres sterling – mais les Rossoneri sont dit vouloir plus de 100 millions d’euros (87 millions de livres sterling) (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour l’un de leurs hommes vedettes.

Le joueur de 23 ans a marqué quatre buts jusqu’à présent cette saison, dont un doublé alors que Milan est revenu par derrière pour battre ses rivaux Inter (s’ouvre dans un nouvel onglet) 3-2 le mois dernier.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Suffisamment polyvalent pour opérer également en tant qu’avant-centre, Leao a fait ses débuts seniors pour le Portugal (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’an dernier et a remporté 11 sélections à ce jour.

Il a disputé les deux matchs de la Ligue des Nations de son pays lors de la récente pause internationale et espère être dans l’avion pour la Coupe du monde de cet hiver, qui serait son premier tournoi majeur.

Leao en action pour le Portugal contre l’Espagne le mois dernier (Crédit image : Pedrio Fiuza/NurPhoto via Getty Images)

Leao semble prêt à jouer contre Chelsea mercredi soir: Milan se rendra à Stamford Bridge lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

L’équipe de Stefano Pioli en a remporté un et fait match nul l’un de ses deux matches de groupe jusqu’à présent, tandis que les Bleus poursuivent toujours leur première victoire après avoir perdu contre le Dinamo Zagreb – un résultat qui a coûté son poste à Thomas Tuchel – puis nul avec le Red Bull Salzburg dans Graham Potter. premier match en charge.

Plus d’histoires de Chelsea

Ailleurs sur le front des transferts, Chelsea pourrait se battre avec Liverpool pour le Borussia Dortmund et la star anglaise Jude Bellingham (s’ouvre dans un nouvel onglet) et le prodige de la MLS Jhon Duran (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Chelsea semble également mener la course pour l’attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku (s’ouvre dans un nouvel onglet); les Bleus auraient organisé une visite médicale privée pour l’international français (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Pendant ce temps, il a été suggéré que l’homme d’Arsenal, Gabriel Martinelli, pourrait faire un changement surprise à Stamford Bridge (s’ouvre dans un nouvel onglet).