Rapport de Chelsea: les Blues prêts à affronter Liverpool pour le milieu de terrain de Premier League

Chelsea est prêt à s’affronter pour la signature du milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo, selon des informations.

Le joueur de 21 ans a été l’une des stars de la saison des Seagulls jusqu’à présent, aidant l’équipe de la côte sud à se classer parmi les sept premiers de la Premier League avant la pause de la Coupe du monde 2022.

Caicedo a également impressionné pour l’Équateur au Qatar et il pourrait maintenant être en mouvement dans la fenêtre de transfert de janvier.

Selon Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet)les deux Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) veulent signer le milieu de terrain, qui a coûté Brighton (s’ouvre dans un nouvel onglet) seulement 4,5 millions de livres sterling lorsqu’ils l’ont acheté à la société équatorienne Independiente del Valle en 2021.

Caicedo, qui est maintenant évalué à 33,1 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet) et beaucoup plus par ses employeurs actuels, figure sur les listes de souhaits de Graham Potter et Jurgen Klopp.

Potter a travaillé avec le jeune au stade Amex et Chelsea espère que la connexion du joueur avec son manager lui donnera l’avantage.

Mais étant donné que Brighton vole haut et que Caicedo est sous contrat jusqu’en 2025, les Seagulls ne le vendront pas à bon marché dans la fenêtre d’hiver.

En effet, Chelsea et Liverpool devront peut-être attendre l’été pour avoir une chance réaliste d’éloigner Caicedo de l’Amex.

L’équipe de Graham Potter reviendra en Premier League contre Bournemouth (s’ouvre dans un nouvel onglet) le 27 décembre.

Liverpool affronte Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) au quatrième tour de la Coupe EFL jeudi, avant une rencontre avec Aston Villa (s’ouvre dans un nouvel onglet) en Premier League le lendemain de Noël.

