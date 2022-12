Rapport de Chelsea: les Blues mènent la course pour Declan Rice mais des obstacles subsistent

Chelsea mène la course pour signer le milieu de terrain de West Ham Declan Rice, selon des informations, l’international anglais étant déterminé à chercher de nouveaux pâturages avant la saison prochaine.

Manchester City, Manchester United et Liverpool ont également été liés à la signature de Rice, mais Chelsea serait en pole position dans l'état actuel des choses.

C'est selon un rapport de L'athlétisme, qui déclare que les Blues pourraient bénéficier du fait que Rice était auparavant dans leurs livres en tant que jeune.

Le milieu de terrain, qui est évalué à 70,8 millions de livres sterling par Marché de transfert, est sous contrat avec West Ham jusqu'en 2024, bien que le club ait la possibilité de prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires.

Mais Rice a déjà laissé entendre qu'il souhaitait quitter West Ham à la fin de la campagne en cours.

“J’ai toujours bien joué pour mon club et je sens que je veux vraiment continuer à pousser. Je vois ici mes amis qui jouent la Ligue des champions et pour de gros trophées”, a-t-il déclaré lors de la Coupe du monde.

“Vous n’obtenez qu’une seule carrière et à la fin, vous voulez revenir sur ce que vous avez gagné et sur les plus grands matchs auxquels vous avez joué.”

Le milieu de terrain aurait rejeté trois offres de contrat des Hammers, indiquant clairement qu’il pense que son avenir à long terme se situe loin du stade de Londres.

Rice et son équipe actuelle reviennent en Premier League contre Brentford vendredi, avec West Ham actuellement juste un point au-dessus de la zone de relégation.

