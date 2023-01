Rapport de Chelsea: les Blues font face à la concurrence de Tottenham et Manchester United pour Jordan Pickford

Chelsea, Manchester United et Tottenham envisagent tous de transférer le gardien d’Everton Jordan Pickford, selon des informations.

L’international anglais est heureux à Everton (s’ouvre dans un nouvel onglet) et était sur le point de signer un nouveau contrat avec le club à la fin de l’année dernière.

Le contrat actuel du gardien de but court jusqu’en 2024 et les Toffees tenaient à le lier à de nouvelles conditions plus tôt cette saison.

Le manager de Chelsea, Graham Potter, est sous pression au milieu d’une mauvaise forme (Crédit image : Getty Images)

Le club et le joueur sont parvenus à un accord verbal sur un nouveau contrat de cinq ans il y a quelques mois, mais Pickford n’a pas encore mis la plume sur papier.

L’ancien tireur de Sunderland est heureux de rester à Goodison Park mais Le soleil (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte qu’il y a un désaccord sur le salaire.

Manchester United et les Spurs sont censés être prêts à doubler son salaire actuel de 100 000 £ par semaine, tandis que Chelsea serait sans aucun doute ravi de répondre à ces demandes également.

Cela laisse Everton dans une position difficile, d’autant plus que le club est actuellement dans une situation financière difficile.

Sur le terrain, l’équipe de Frank Lampard semble prête à être impliquée dans une autre bataille de relégation, un facteur qui pourrait également affecter l’avenir de joueurs comme Pickford.

Everton est tombé dans les trois derniers après une raclée 4-1 par Brighton (s’ouvre dans un nouvel onglet) La semaine dernière.

Tottenham Hotspur envisage également un swoop pour Jordan Pickford (Crédit image : Clive Rose/Getty Images)

Lampard est maintenant sous une énorme pression à Goodison avant les affrontements critiques avec Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) et West Ham (s’ouvre dans un nouvel onglet) au cours de la semaine et demie suivante.

Et tant qu’Everton risque de perdre une division, il est peu probable que Pickford engage son avenir dans le club.

