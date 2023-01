Rapport de Chelsea: les Blues conservent leur intérêt pour l’adolescent russe – et il veut bouger

Chelsea s’intéresse au milieu de terrain du Dynamo Moscou Arsen Zakharyan et l’adolescent veut faire bouger Stamford Bridge, selon des informations.

Les Bleus ont attiré de jeunes talents du monde entier cette saison, plus récemment Andrey Santos, Benoit Badiashile et David Datro Fofana.

Zakharyan, un milieu de terrain offensif de 19 ans avec six sélections russes à son actif, est un autre talent prometteur sur le radar de Chelsea, et ils étaient en pourparlers pour le signer cet été.

L’équipe de Graham Potter a été occupée sur le marché des transferts (Crédit image : Getty Images)

Fabrice Romano affirme que l’équipe de Premier League reste intéressée par un accord, mais Zakharyan est l’un des nombreux jeunes joueurs à l’étude et un déménagement ne semble pas imminent.

Zakharyan souhaite passer à Londres après avoir joué régulièrement pour le Dynamo cette saison, marquant trois buts et fournissant six passes décisives en 22 apparitions dans toutes les compétitions.

Le milieu de terrain offensif est évalué à 13 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet)et a un contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de Moscou.

Le jeune a fait irruption dans l’équipe première du Dynamo lors de la saison 2020/21 et est devenu le troisième plus jeune buteur de la ligue du club lorsqu’il a marqué son premier but senior contre Akhmat Grozny en février 2021.

Raheem Sterling était l’une des signatures estivales à succès de Chelsea (Crédit image : Getty Images)

Il a ensuite été couronné joueur de la saison du club et meilleur joueur des moins de 21 ans de l’Union russe de football cette année-là, avant de remporter à nouveau le titre de joueur Dynamo de la saison la saison dernière.

Chelsea était en pourparlers pour signer Zakharyan l’été dernier, mais n’a pas été en mesure de conclure l’accord, le Dynamo accusant “des raisons techniques indépendantes de notre volonté”.

Une note sur le site du club russe (s’ouvre dans un nouvel onglet)a déclaré: “Depuis plusieurs jours, il y a eu d’intenses négociations entre le Dynamo et Chelsea, dans lesquelles notre club a pris une position constructive.

“Cependant, il n’est pas possible de transférer un joueur dans ce mercato estival pour un certain nombre de raisons techniques indépendantes de notre volonté. Néanmoins, le Dynamo reste ouvert aux offres qui conviendront au club et au footballeur.

“Pour le moment, les parties ont décidé qu’Arsen continuerait à jouer pour le Dynamo.”

