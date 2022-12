Rapport de Chelsea: le Real Madrid se rapproche de la starlette brésilienne alors que le PSG abandonne la course

Le Real Madrid se rapproche d’un accord de 70 millions d’euros pour le prodige de Palmeiras Endrick après que le PSG a abandonné la course, selon des informations.

L’attaquant de 16 ans a attiré l’attention des meilleurs clubs d’Europe et Chelsea faisait partie des équipes liées à un déménagement.

Cependant, Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que le Real Madrid est le favori pour sa signature.

Le PSG a retiré son intérêt après avoir fait rejeter une offre de 58 millions d’euros par Palmeiras.

Les géants français ont déposé une offre combinée d’une valeur de 93 millions d’euros pour Endrick et son coéquipier Estevao, mais se sont éloignés après que le président du club brésilien les ait rejetés.

Cela a laissé le Real Madrid en tête des prétendants pour conclure un accord d’une valeur de plus de 70 millions d’euros.

Des conditions personnelles ont été convenues et l’accord sera bientôt conclu, selon Romano.

Comme Endrick n’a que 16 ans, son déménagement en Espagne devra encore attendre ses 18 ans à l’été 2024.

Le jeune est considéré comme l’un des meilleurs talents du football mondial et est le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour Palmeiras, faisant ses débuts à l’âge de 16 ans, deux mois et 16 jours.

Il est également devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’élite brésilienne lorsqu’il a marqué un doublé lors d’un match contre l’Athletico Paranaense en octobre.

Endrick a joué régulièrement pour le club de Sao Paulo à la fin de la saison 2022, les aidant à décrocher le titre en marquant trois buts en sept matchs.