Rapport de Boris Johnson : Détails publiés

LONDRES –

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur au sujet des partis bafouant le verrouillage qui ont sapé sa crédibilité et contribué à sa chute, a déclaré jeudi un comité de législateurs après une enquête d’un an.

Un rapport cinglant du comité des privilèges de la Chambre des communes a conclu que les actions de Johnson constituaient une violation si flagrante des règles qu’elles justifiaient une suspension de 90 jours du Parlement. Bien qu’il s’agisse d’une mise en accusation accablante de la conduite de l’ancien Premier ministre, la recommandation est en grande partie symbolique car Johnson a démissionné avec colère de son poste de législateur vendredi après que le comité l’a informé de ses conclusions.

Johnson, 58 ans, a décrit la semaine dernière le comité comme un « tribunal kangourou » qui a mené une « chasse aux sorcières » pour le chasser du Parlement. La majorité des sept membres du panel sont issus du parti conservateur de Johnson.

Le rapport n’est que le dernier épisode du scandale du « partygate » qui a distrait les législateurs depuis que les organes de presse locaux ont révélé que des membres du personnel de Johnson avaient organisé une série de fêtes en 2020 et 2021 lorsque de tels rassemblements étaient interdits par les restrictions pandémiques. L’ensemble de la Chambre des communes va maintenant débattre du rapport du comité et décider s’il est d’accord avec les conclusions du panel et les sanctions recommandées.



CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

LONDRES (AP) – Les législateurs devraient publier jeudi un rapport tant attendu sur la question de savoir si l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur au sujet des fêtes bafouant le verrouillage de COVID dans son bureau de Downing Street.

La commission des privilèges du Parlement a passé 14 mois à enquêter sur la conduite de Johnson concernant le « partygate », une série de rassemblements arrosés dans son bureau qui ont enfreint les strictes restrictions COVID-19 que son gouvernement avait imposées au pays.

Johnson, 58 ans, a démissionné avec colère de son poste de législateur vendredi après que le comité l’ait informé à l’avance qu’il serait sanctionné. Il a décrit le comité de sept membres – qui comprenait à la fois les conservateurs au pouvoir et les membres du parti d’opposition – comme un « tribunal kangourou » et a accusé les opposants politiques de l’avoir chassé dans une « chasse aux sorcières ».

Mercredi, la veille de la publication du rapport, Johnson a également appelé le membre conservateur le plus ancien du panel, Bernard Jenkin, à démissionner après avoir affirmé qu’il avait lui-même enfreint les restrictions en cas de pandémie.

Daisy Cooper, chef adjointe des libéraux démocrates de l’opposition, a déclaré que cette décision était une « tactique de distraction typique de Boris Johnson qui ne change rien au fait qu’il a enfreint la loi et menti à ce sujet ».

S’il avait été reconnu coupable d’avoir menti et d’outrage au Parlement, Johnson aurait été suspendu de la Chambre des communes. Une suspension de 10 jours ou plus aurait signifié que les électeurs de Johnson dans son siège de la banlieue de Londres auraient pu demander son éviction et élire un nouveau législateur.

La décision de Johnson de quitter le Parlement signifie qu’il ne peut plus être suspendu, et son siège d’Uxbridge et de South Ruislip sera contesté lors d’une élection spéciale le mois prochain.

Johnson et sa femme, Carrie, ont été condamnés à une amende par la police métropolitaine l’année dernière pour avoir enfreint les lois COVID lors d’une fête d’anniversaire pour Johnson dans sa résidence et son bureau de Downing Street en juin 2020.

L’actuel Premier ministre Rishi Sunak faisait également partie des dizaines de personnes auxquelles des amendes ont été infligées pour une série de fêtes de bureau et de « vendredis à l’heure du vin » en 2020 et 2021 dans les bâtiments gouvernementaux.

Les révélations des rassemblements alimentés par l’alcool, qui ont eu lieu à une époque où des millions de personnes n’avaient pas le droit de voir leurs proches ou même d’assister aux funérailles familiales, ont provoqué la colère de nombreux Britanniques et ajouté à une série de scandales éthiques qui ont entraîné la chute de Johnson. Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre l’été dernier après un exode massif de responsables gouvernementaux protestant contre son leadership.

Johnson a reconnu les législateurs trompeurs lorsqu’il leur a assuré qu’aucune règle n’avait été enfreinte, mais il a insisté sur le fait qu’il ne l’avait pas fait délibérément.

En mars, il a déclaré au comité qu’il « croyait honnêtement » que les cinq rassemblements auxquels il avait assisté, y compris l’envoi d’un membre du personnel et sa propre fête d’anniversaire surprise, étaient des « rassemblements de travail licites » destinés à remonter le moral des membres du personnel surmenés aux prises avec une maladie mortelle. pandémie.

Il a également déclaré que des « conseillers de confiance » lui avaient assuré que ni les règles juridiquement contraignantes ni les directives du gouvernement sur les coronavirus n’avaient été enfreintes.