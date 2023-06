Rapport de Boris Johnson aujourd’hui dans son intégralité: Lisez les 30 000 mots de l’enquête du comité des privilèges

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’enquête tant attendue des députés de la commission des privilèges sur la question de savoir si Boris Johnson a menti au Parlement à propos du scandale du Partygate a finalement été publiée.

Les conclusions interviennent plus d’un an après que l’enquête a été commandée pour la première fois par l’ancien Premier ministre, dans une décision qui n’a pas empêché son éviction sans cérémonie de Downing Street moins de trois mois plus tard, rapidement suivie par celle de son successeur immédiat.

Bien que M. Johnson ait démissionné de façon spectaculaire en tant que député quelques jours avant la publication du rapport de 30 000 mots, évitant ainsi le risque d’une élection partielle embarrassante déclenchée par ses conclusions, l’ancien Premier ministre a toujours veillé à ce que le document arrive dans un brouillard de controverse. .

Ayant déjà exaspéré le comité avec ses accusations de «tribunal kangourou», M. Johnson a lancé une dernière tentative «désespérée» pour discréditer le rapport à la veille de sa publication, appelant le haut conservateur Sir Bernard Jenkin à démissionner du comité sur de nouvelles prétend qu’il avait également enfreint les règles de verrouillage.

Lisez le rapport dans son intégralité ci-dessous :

Le document de 106 pages couvre à la fois les assurances que l’ancien Premier ministre a données aux députés concernant les rassemblements à Downing Street pendant la pandémie de coronavirus et ses critiques ultérieures du Comité des privilèges chargé d’enquêter sur son comportement.

Voici ses points clés :

M. Johnson a induit la Chambre des communes en erreur en affirmant que les règles et les directives de Covid-19 ont été suivies à tout moment dans le numéro 10 à quatre reprises ;

Il a également induit les députés en erreur en omettant d’informer les Communes « de sa propre connaissance des rassemblements où les règles ou les directives avaient été enfreintes » ;

Affirmer qu’il s’appuyait sur des « assurances répétées » que les règles n’avaient pas été enfreintes revenait également à induire la Chambre en erreur ;

M. Johnson a induit la Chambre en erreur en insistant pour attendre la publication du rapport de l’ancienne fonctionnaire Sue Gray avant de pouvoir répondre aux questions de la Chambre, alors qu’il avait « des connaissances personnelles qu’il n’a pas révélées » ;

Son affirmation selon laquelle les règles et les conseils avaient été suivis alors qu’il était présent lors de rassemblements au numéro 10 lorsqu’il « prétendait corriger le dossier » en mai 2022 revenait également à induire la Chambre en erreur ;

L’ancien Premier ministre a été « malhonnête » avec le comité de plusieurs manières, notamment en adoptant une « interprétation étroite et restreinte » des assurances qu’il a données à la Chambre.

