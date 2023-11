Rapport de blessures : 2 Lions de Détroit manquent l’entraînement de jeudi

Après avoir accordé un jour de congé aux joueurs mercredi, les Lions de Détroit (6-2) étaient de retour sur le terrain d’entraînement jeudi alors qu’ils se préparent à affronter le Chargeurs de Los Angeles (4-4) au cours de la semaine 10.







Après avoir répertorié tout le monde comme, au moins, un participant limité dans le rapport de blessure de mercredi, les Lions ont eu quelques joueurs incapables de participer jeudi.

Remarque : Tout changement par rapport au rapport de blessure de la semaine dernière sera en gras.

Réserve des blessés

Notre propre Jeremy Reisman a souligné que Jason Cabinda, qui est désormais éligible au retour de la réserve des blessés, a commencé à travailler avec les entraîneurs à l’entraînement. C’est généralement le premier signe du processus de retour d’un joueur sur le terrain. Une fois qu’il aura été déterminé qu’il est en assez bonne santé pour s’entraîner avec ses coéquipiers, les Lions entameront probablement sa fenêtre d’évaluation de 21 jours, ouvrant la porte à un éventuel retour au jeu dans le futur.

Pas d’entraînement jeudi

G Halapoulivaati Vaitai (arrière) — déclassé après un entraînement limité

DL Levi Onwuzurike (hanche) – auparavant pas sur le rapport de blessure

Avec Graham Glasgow nommé titulaire au poste de garde droit, les Lions continuent de prendre les choses lentement avec Vaitai alors qu’il fait face à un problème de dos persistant.

“Nous évaluons toujours Big V (Vaitai)”, a déclaré l’entraîneur Dan Campbell plus tôt dans la semaine, “Et V y travaille toujours, mais Graham a été productif pour nous.”

Onwuzurike ne figurait pas auparavant sur le rapport de blessure, son inclusion est donc un nouveau développement. On ne sait pas exactement quelle sera sa disponibilité cette semaine, mais les blessures à la hanche peuvent être délicates pour un joueur de ligne défensive.

Pratique limitée

WR Donovan Peoples-Jones (côtes)

OL Dan Skipper (côtes) – auparavant pas sur le rapport de blessure

Peoples-Jones ne figurait pas sur le rapport des blessures des Browns avant l’échange, mais les Lions ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de le précipiter sur le terrain et voulaient qu’il soit en aussi bonne santé « mentale et physique » que possible avant de le lancer dans le match. action.

Skipper est également un nouvel ajout au rapport sur les blessures des Lions. Bien qu’il ne soit pas en lice pour débuter dimanche, si sa blessure pouvait le retenir cette semaine, cela pourrait laisser les réserves de Détroit un peu minces, Vaitai étant déjà orienté dans la mauvaise direction. Le prochain plaqueur offensif suppléant des Lions serait probablement la recrue Colby Sorsdal, qui a pris la plupart de ses représentants en garde cette saison.

Pratique complète

RB David Montgomery (côtes)

LG Jonah Jackson (cheville)

C Frank Ragnow (orteil/mollet)

CB Khalil Dorsey (genou)

Montgomery continue d’évoluer dans la bonne direction en matière de jeu et a même des entraîneurs qui parlent d’utiliser deux sets de porteur de ballon – avec Jahmyr Gibbs – dans la seconde moitié de la saison.

Le retour de Jackson et Ragnow dans la formation de départ semble également une réalité, ce qui donnerait sans doute aux Lions leurs cinq meilleurs joueurs de ligne offensive de départ sur le terrain depuis le début de la saison.

Dorsey semble bien se remettre de sa blessure survenue lors du match il y a deux semaines et a encaissé un autre entraînement complet.

Rapport de blessure des chargeurs

Voici un aperçu du rapport sur les blessures des Chargers jeudi :

QB Justin Herbert (doigt gauche) – Complet

EDGE Joey Bosa (maladie) — pas d’entraînement jeudi

