Rapport de blessure du match de football du Michigan contre les Trojans de l’USC

L’équipe de football du Michigan cherche à revenir dans les bonnes grâces de tout ce qui concerne le football universitaire samedi en accueillant le nouveau venu du Big Ten Université de Californie du Sud au cours de la semaine 4. Mais il y a eu un peu de consternation car il pourrait y avoir des joueurs importants absents ou limités.

Lors de la troisième semaine contre Arkansas State, l’ailier rapproché vedette Colston Loveland a quitté le match plus tôt que prévu en raison d’une blessure apparente à l’épaule et il semble que ce soit une décision à prendre en fin de match. Les Wolverines étaient en sous-effectif la semaine dernière avec Jaden Mangham, Jordan Marshall et Tyler Morris absents la semaine dernière, et d’autres joueurs notables également incapables de jouer.

Dans cet esprit, voici qui figure sur le rapport officiel des blessures selon le Big Ten.

Michigan

Dehors

Jaden Mangham

Micah Pollard

Rod Moore

Colston Loveland

Jordan Marshall

Jason Hewlett

Discutable

Université de Californie du Sud

Dehors

Mohamed Touré (saison)

AJ Surface

Émir Stinette

Discutable

Benjamin Black

Thomas Amankwaa

Fusible Davoun

Naseim Brantley

Ja’shon Benjamin

Tyreem Powell

Wesley Bailey

Troy Rainey

Shedrick Rhodes

Ce sera le premier départ du quart-arrière Alex Orji et il aura certainement besoin de toute l’aide possible au poste de receveur.

Le coup d’envoi du match de samedi aura lieu à 15h40 HAE et le match sera diffusé à l’échelle nationale sur CBS.