Rapport de basket-ball Georgia Tech #ProJackets – Basketball masculin – Georgia Tech Yellow Jackets

Pendant ce temps, Bryce Cotton et Jordan Usher ont trouvé une forme indispensable pour les Wildcats de Perth et l’équipe locale sous pression a répondu en crachant une avance de 20 points pour battre les 36ers d’Adélaïde 99-88.

L’entraîneur des Wildcats de Perth, John Rillie, a rejeté les spéculations selon lesquelles le club grec du Panathinaikos tenterait de recruter des étrangers. Jordan Usher , disant que ce n’est rien d’autre qu’une rumeur. Les médias européens ont rapporté que l’entraîneur du Panathinaikos, Ergin Ataman, souhaite recruter Usher en remplacement de l’ancien joueur de la NBA, blessé, Juan Hernangomez. ( de The West Australian – abonnement requis )

Alvarado s’est foulé la cheville droite lors d’un entraînement hors saison mais a bien progressé. Il a effectué un travail léger sur le terrain récemment, et il est encourageant qu’il ait un calendrier pour une pleine participation à l’entraînement. Il pourra peut-être revenir au jeu peu de temps après, mais il ne serait pas surprenant qu’il soit confronté à certaines restrictions une fois qu’il sera autorisé à revenir.

LES APPARTEMENTS – Josh Okogie passe sur le banc pour les Suns… José Alvarado devrait reprendre l’entraînement dans 1 à 2 semaines… Jordan Usher être recruté par l’équipe grecque ? … plus dans le rapport #ProJackets de cette semaine.

Rapport Eurobasket #ProJackets

Avec l’aimable autorisation d’Eurobasket LLC.

Trae Doré (6’3”-PG-1991, joué en 2013-14, joue professionnel en Chine) n’a pas pu aider l’outsider de la ligue Sichuan Blue Whales (0-6) lors de son dernier match. Malgré sa très bonne performance, les Baleines Bleues du Sichuan, les moins bien classées, ont été dominées 109-106 sur la route par les Monkey Kings, les mieux classées (#14). Golden a été le meilleur buteur avec 42 points. Il a également ajouté 6 passes en 41 minutes. Jusqu’à présent, les Blue Whales du Sichuan ont perdu leurs six matchs de la saison régulière. Mais nous n’en sommes qu’au début de la saison et tout peut arriver. C’est la première année de Golden avec l’équipe. Golden réalise individuellement une très bonne saison avec des stats élevées. Il affiche en moyenne 32,3 points par match, 4,2 points par match et 7,3 points par match en six matchs qu’il a joués jusqu’à présent.

Khalid Moore (6’7″-F-2000, joué en 2018-22, joue en Grèce) n’a pas pu aider Lavrio (3-2) lors de son dernier match dimanche. Malgré sa bonne performance, Lavrio a été écrasé 100-73 à Patras par Promitheas (#3), mieux classé. Moore a été le deuxième meilleur buteur avec 14 points. Il a également ajouté 8 rebonds. Mais la saison vient de commencer, donc tout peut arriver. Cette année, Moore fait en moyenne 9,6 ppg, 7,2rpg et 2,0apg.

Adam Smith (6’1”-PG-1992, joué en 2015-16, actuellement en Espagne) n’a pas réussi à assurer la victoire du Surne Bilbao Basket (6-0) lors du match contre Saragosse (3-5) en Liga espagnole. Endesa, malgré sa très bonne performance lors du match de samedi soir. Smith a été le meilleur buteur avec 13 points en 28 minutes. Mais le leader du championnat, Surne Bilbao Basket, a perdu 63-77 sur le terrain adverse face à Saragosse, bien moins bien classé (n°15). Mais la saison n’en est qu’à sa première étape et tout peut arriver. Smith a des statistiques très impressionnantes cette année 15,3 points par match, 1,4 points par match, 2,8 points par match et 1,1 points par match en huit matchs.

Ben Lammers (6’10”-C-1995, joué en 2014-18, joue chez les professionnels en Espagne) a contribué à la victoire de Draemland Gran Canaria contre Lietkabelis, huitième, (2-4) 88-77 en Eurocoupe mercredi dernier. Lammers a marqué 9 points et bloqué 2 blocs. Draemland Gran Canaria (5-0) se classe premier de l’Eurocup. Jusqu’à présent, son équipe a remporté les cinq matchs de la saison régulière. Mais la saison n’en est qu’à sa première étape et tout peut arriver. Cette saison, Lammers affiche en moyenne 9,2 points par match, 5,6 points par match, 1,2 point par match et 1,2 point par match.

Josh Okogie (6’4″-G-1998, joué en 2016-18, joue en NBA) a aidé les Phoenix Suns à remporter leur match contre les Detroit Pistons (2-6) 120-106 en NBA dimanche soir. Okogie a enregistré 10 points et pris 7 rebonds en 29 minutes. Les Phoenix Suns ont une fiche de 3-4 cette saison. Il s’agit de la première victoire de son équipe après trois défaites consécutives. Mais la saison n’en est qu’à sa première étape et tout peut arriver. Okogie a des statistiques relativement bonnes cette année 8,4 points par match, 3,6 points par match et 1,4 points par match en sept matchs. C’est un Nigérian naturalisé.

Ja’von Franklin (6’7”-F-1998, joué en 2023-23, actuellement en Serbie) n’a pas pu aider Borac CA lors de son match contre Cedevita Olimpija Ljubljana en Ligue ABA. Malgré sa très bonne prestation de samedi soir, il a réalisé un double-double en inscrivant 17 points et en récupérant 10 rebonds. Franklin a des statistiques relativement bonnes cette saison 12,8 points par match, 8,5 points par match, 1,8 points par match et 2,0 points par match.

Jordan Usher (6’7″-SF-1998, joué en 2019-22, joue professionnel en Australie) a été le principal contributeur à la victoire des Wildcats de Perth contre les 36ers d’Adélaïde, étroitement classés, 99-88 dans la NBL australienne samedi dernier. Usher a marqué 17 points et pris 4 rebonds en 22 minutes. Usher a des statistiques très impressionnantes cette année, 15,3 points par match et 3,2 tours par match en neuf matchs.

Moïse Wright (6’9″-F-1998, joué en 2017-21, joue en Chine) n’a pas pu aider les Shanxi Loongs dans leur match contre les Heroes dans la CBA chinoise. Wright a marqué 6 points et pris 8 rebonds. Son équipe a été battue 117-114. Cette saison, Wright a des statistiques très élevées. Il fait en moyenne 15,4 points par match, 7,8 tours par match et 1,8 points par match.

Charles Mitchell (6’8″-F/C-1993, joué en 2014-16, actuellement en Argentine) a mené Obera à une victoire de 3 points sur La Union, 11e, 83-80 dans la Liga argentine lors du match de vendredi soir. Il a été MVP du match. Mitchell a réalisé un double-double en marquant 15 points et en obtenant 10 rebonds en 22 minutes. Mitchell a des statistiques très impressionnantes cette année, 15,5 points par match et 8,5 points par match en six matchs.

Josh Heath (6’1”-PG-1994, joué en 2014-17, joue pro en Belgique) n’a pas pu aider l’une des équipes les plus faibles de la ligue, le Spirou Basket Charleroi, lors de son match contre Courtrai en BNXT League. Heath ne peut pas considérer le match de vendredi comme l’un des meilleurs. Il n’a marqué que 3 points. Son équipe a été battue 77-71. Cette saison, Heath affiche en moyenne 6,2 points par match, 2,8 tours par match et 3,8 points par match.

Autres anciens joueurs de Georgia Tech, qui jouent dans le basket-ball professionnel :

Thaddeus Young (6’8″-F-1988, joué en 2006-07) joue pour les Raptors de Toronto en NBA

Jose Alvarado (6’0″-PG-1998, joué en 2017-16) joue pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans en NBA

Michael Devoe (6’5″-G-1999, joué en 2018-22) a signé pour Utah Jazz en NBA

Derrick Favors (6’10”-F-1991, joué en 2009-23) a signé pour les Chicago Bulls en NBA

James Banks III (6’10”-F/C-1998, joué en 2018-20) a signé pour les Boston Celtics en NBA

Avi Schafer (6’9″-C-1998, joué en 2017-19) joue pour SeaHorses Mikawa dans la Ligue japonaise B1

Marcus Georges-Hunt (6’5″-F-1994, joué en 2012-16) joue pour le Koweït en D1 koweïtienne

Gani Lawal (6’9″-F/C-1988, joué en 2007-10) a signé pour Plateros de Fresnillo dans la LNBP mexicaine

Abdoulaye Gueye (6’9″-C-1994, joué en 2014-15) a signé pour Sigortam.net en TBL turc

Glen Rice Jr. (6’6″-F-1991, joué en 2009-12) joue pour Power dans le Big3

Robert Sampson (6’8″-F-1992, joué en 2013-13) joue pour les Dolphins de Nhatrang en VBA vietnamien

La liste ci-dessus ne comprend que certains anciens élèves évoluant actuellement dans le basket-ball professionnel. Consultez la liste complète des Géorgie Tech anciens élèves de basket-ball.