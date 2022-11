Rapport d’Arsenal: Mykhaylo Mudryk, “l’Ukrainien Neymar” devrait rejoindre à prix réduit

Arsenal est sur le point de remporter la course pour l’homme large du Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk.

Les Gunners sont liés à la star depuis l’été, choisissant de ne pas se précipiter pour le joueur de 21 ans à l’époque, qui a été comparé à Neymar pour sa franchise, sa créativité et sa capacité à se combiner avec ses coéquipiers.

Mudryk a depuis marqué trois buts en Ligue des champions pour l’équipe ukrainienne et les rumeurs selon lesquelles il pourrait passer en Premier League n’ont fait que s’intensifier. En parlant à Berline Vlada (s’ouvre dans un nouvel onglet)l’épouse de la star d’Arsenal Oleksandr Zinchenko, Mudryk a admis que les fans d’Arsenal lui disaient de venir au club sur les réseaux sociaux.

Arsenal est en tête du championnat mais cherche toujours à se renforcer pour la seconde moitié de la saison (Crédit image : Getty Images)

Maintenant, il semble qu’Arsenal ait remporté la course pour le joueur – et non pour le prix qu’ils pensaient devoir payer.

Le miroir (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que les Gunners étaient initialement cités à plus de 80 millions de livres sterling pour Mudryk, mais le Shakhtar a depuis réduit ses demandes de moitié. Le manager Mikel Arteta a cherché une couverture en attaque avec peu d’options au-delà de ses ailiers de premier choix de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, tous deux à la Coupe du monde avec leurs nations respectives.

La nouvelle du Shakhtar abaissant son prix demandé à seulement 40 millions de livres sterling viendra comme une musique aux oreilles des Gunners – mais aussi à Mudryk lui-même, qui a admis qu’il ne pouvait pas croire qu’il valait autant.

“Quand j’ai découvert mon prix, je n’ai pas seulement été surpris, j’ai été choqué”, a déclaré Mudryk. Arène sportive (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“J’ai un contrat à long terme avec le Shakhtar, je donne toute ma force et mon énergie pour que le Shakhtar obtienne un maximum de résultats, mais chaque joueur de football rêve de jouer dans un club de haut niveau et dans un championnat de haut niveau – je ne fais pas exception.

Mykhaylo Mudryk a l’ambition de concourir dans les cinq meilleures ligues européennes (Crédit image : Joris Verwijst/Agence BSR/Getty Images)

“Mais je suis sûr à 100% qu’il est peu probable qu’ils achètent un joueur du championnat d’Ukraine pour 100 millions d’euros. Je ne cacherai pas que j’étais très contrarié. Le montant de 100 millions d’euros constitue un obstacle à ma transition vers le championnat d’élite. , dont j’ai tellement rêvé. Je ne peux pas dire que mon rêve a été tué, mais blessé – c’est sûr.

Mudryk n’est valorisé qu’à environ 15 M€ par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

