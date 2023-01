Rapport d’Arsenal: Mykhaylo Mudryk a conclu un accord, avec une confirmation finale imminente

Arsenal se rapproche d’un accord pour Mykhaylo Mudryk, avec une annonce attendue prochainement.

C’est selon plusieurs rapports qui ont suivi la victoire 3-0 des Gunners sur Oxford United au troisième tour de la FA Cup, le manager Mikel Arteta étant discret à plein temps sur le potentiel de gains. Arsenal poursuit Mudryk depuis l’été, la cible lui-même aimant l’activité sur les réseaux sociaux le reliant au nord de Londres.

On pensait que Chelsea était intéressé par l’Ukrainien, bien qu’un accord de principe pour Joao Felix semble avoir mis fin à cette poursuite – donnant Arteta et co. une course libre à la signature de Mudryk.

Le manager d’Arenal Mikel Arteta s’adressant au spécialiste d’ITV et légende du club Ian Wright avant le match nul de la FA Cup contre Oxford United (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Selon Santi Aouana (s’ouvre dans un nouvel onglet) de Marché du pied (s’ouvre dans un nouvel onglet)Mudryk a convenu d’un accord (s’ouvre dans un nouvel onglet) avec Arsenal et le Shakhtar se rapprochant de plus en plus en se rencontrant au milieu moyennant des frais. On pensait que la partie ukrainienne exigeait environ 80 millions de livres sterling, Arsenal offrant plus de 50 millions de livres sterling.

Selon le gourou des transferts Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet)des “pourparlers directs” ont eu lieu entre les deux clubs (s’ouvre dans un nouvel onglet) le jour du match d’Oxford.

Le directeur sportif adjoint du Shakhtar, Carlo Nicolini, avait précédemment confirmé TVfplay (s’ouvre dans un nouvel onglet) que “l’intérêt d’Arsenal est là, je ne peux pas le nier”, tandis que Yehor Danylov, rédacteur en chef d’Ukrainian Outlet arène sportive (s’ouvre dans un nouvel onglet) a affirmé que les pourparlers avaient fait un grand pas en avant.

“Le club londonien souhaite que les bonus représentent au moins 30% de l’intégralité des frais de transfert, le Shakhtar souhaite que les bonus soient au maximum de 20%”, a-t-il déclaré.

Le transfert de Joao Felix de l’Atletico Madrid à Chelsea a été verbalement accepté – et Arsenal aurait été dans le coup pour sa signature (Crédit image : José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

La confirmation n’est pas encore tout à fait complète. Les deux clubs doivent encore s’entendre sur les chiffres définitifs, mais l’affirmation de Danylov selon laquelle les pourcentages d’ajouts doivent être aplanis suggère que le déménagement pourrait être achevé le plus tôt possible. Il est possible que ce soit un accord qu’Arsenal ait maintenant conclu avant le Derby du nord de Londres du week-end – bien qu’il y ait encore une petite chance que le mouvement échoue complètement.

Mudryk est évalué par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet) vaut environ 40 millions d’euros.

