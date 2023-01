Rapport d’Arsenal: Mikel Arteta envisage un accord étonnant pour UN AUTRE vieux garçon de Manchester City

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, pourrait faire venir une quatrième ancienne star de Manchester City à l’Emirates Stadium dans sa recherche de renforts offensifs.

Les Gunners ont considérablement renforcé leur équipe cet été avec les acquisitions de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko d’Eastlands. Les deux ont également été touchés dans le nord de Londres – bien que Jesus soit actuellement blessé – offrant le leadership et l’expérience qui manquaient au jeune noyau d’Arsenal.

La première signature d’Arteta dans la direction était également une ancienne star de City. Pablo Mari n’a jamais fait d’apparition en équipe première pour le club, mais a été inscrit dans les livres des Citizens pendant trois ans, prêté à quelques reprises avant de se retrouver à l’Emirates Stadium via Flamengo au Brésil.

Gabriel Jesus a été un ajout intéressant de Manchester City – et peut-être pas le dernier (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Désormais, Arteta pourrait chasser un autre attaquant qui a impressionné pendant son court séjour à City, sous la forme de Ferran Torres, selon Fichiers (s’ouvre dans un nouvel onglet) en Espagne.

Torres a été signé de Valence par Pep Guardiola mais n’a duré qu’un an et demi en Premier League avant que Xavi ne le recrute pour sa révolution à Barcelone. Le Barça a depuis fait venir Raphinha et Robert Lewandowski tout en prolongeant les contrats d’Ansu Fati et d’Ousmane Dembele, rendant le temps de jeu un peu plus difficile à trouver pour l’Espagnol que lorsqu’il a déménagé pour la première fois au Camp Nou.

Le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth, a déclaré à GiveMeSport (s’ouvre dans un nouvel onglet) que les Gunners recherchent un ailier capable d’opérer sur les deux flancs, tandis que le journaliste Dean Jones (s’ouvre dans un nouvel onglet) Raconté GMS qu’Arsenal “croit clairement qu’il pourrait devenir disponible”.

Fabrizio Romano, quant à lui, n’est pas d’accord avec le fait que Torres sera disponible à la vente dans la fenêtre d’hiver, racontant PrisHors-jeu (s’ouvre dans un nouvel onglet) que “l’objectif de Barcelone est de garder la même équipe jusqu’à la fin de la saison, puis de changer à nouveau certains joueurs en juillet”.

Ferran Torres impressionné en Premier League avec Manchester City – même s’il n’y est pas resté longtemps (Crédit image : Gualter Fatia/Getty Images)

Cependant, Barcelone n’aura peut-être pas d’autre choix que de déplacer de grands noms. Selon Radio Catalogne (s’ouvre dans un nouvel onglet)les leviers financiers qui leur ont permis de dépenser gros au cours de la fenêtre de transfert d’été ne sont pas reproductibles – et avec Torres l’un des talents les plus durables de l’équipe de Xavi et toujours sur un contrat relativement important, les Blaugrana pourraient décider de rompre les liens.

Ferran Torres n’a joué que 28 fois pour Manchester City en Premier League, marquant neuf fois.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal pourrait-il faire une signature sur une liste pour renforcer les espoirs de titre? Un déménagement pour Dusan Vlahovic, un an après que l’attaquant de la Juventus ait refusé un transfert en Premier League, pourrait bien être en cours – tandis que Joao Felix est instable et attire l’intérêt d’Emirates.

Avec Gabriel Jesus hors de combat pendant un certain temps, certains ont affirmé que les projets de débarquement de Myhailo Mudryk pourraient bien être abandonnés, bien que d’autres aient affirmé qu’ils se battaient contre Chelsea pour lui. Arsenal envisage de signer à nouveau Yunus Musah, tandis que Cody Gakpo est également une option. Joao Felix est devenu une signature potentielle de superstar à l’Emirates Stadium.

La situation contractuelle de Gabriel Martinelli est surveillée par Barcelone, entre-temps.