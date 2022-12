Rapport d’Arsenal: les artilleurs reçoivent un coup de pouce majeur alors que le club évalue le transfert de Joao Felix

Arsenal pourrait faire un geste pour Joao Felix en janvier après qu’un supremo de l’Atletico Madrid a admis que le club était prêt à vendre l’attaquant.

L’international portugais a connu une période frustrante avec l’équipe de la Liga depuis qu’il les a rejoints pour 113 millions de livres sterling en 2019.

Felix a eu du mal à s’adapter au style de jeu de Diego Simeone, qui n’a jamais semblé être particulièrement adapté à l’attaquant technique.

Atlético (s’ouvre dans un nouvel onglet) L’exécutif Miguel Angel Gil a récemment admis que l’équipe espagnole pourrait chercher à tirer profit de l’ancienne star de Benfica.

“Il est le plus gros investissement que le club ait jamais fait et je pense qu’il est au plus haut niveau mondial en termes de talent”, a-t-il déclaré. ETP (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Mais pour des raisons qui ne valent pas la peine d’être approfondies maintenant – la relation avec l’entraîneur, le nombre de minutes qu’il joue, sa motivation – la chose raisonnable est que s’il y a une offre qui est bonne pour le joueur et le club, cela nous l’analysons au moins. J’aimerais qu’il continue, mais ce n’est pas l’idée du joueur.”

Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) pourrait donc envisager un swoop pour Felix, qui est évalué à 43 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les Gunners seront sans Gabriel Jesus jusqu’à trois mois après que le Brésilien a subi une opération au genou ces derniers jours.

Cela laisse Arsenal avec un seul attaquant en forme à Eddie Nketiah, donc Mikel Arteta cherchera sans aucun doute à ajouter à ses options offensives le mois prochain.

Arsenal espérait signer l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk le mois prochain, mais ils pourraient être contraints de retirer leur intérêt afin de se concentrer sur la signature d’un attaquant. (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Arsenal est en alerte rouge après la publication de rapports suggérant que le Real Madrid surveille de près Gabriel Martinelli (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui connaît une excellente saison à l’Emirates Stadium.

Pendant ce temps, Madrid pourrait également faire un geste pour Gabriel Jesus (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui est l’un des quatre noms de leur liste restreinte alors que les champions d’Europe cherchent à acheter un nouveau leader.