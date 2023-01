Rapport d’Arsenal: les artilleurs ont 48 heures pour terminer la signature de l’Espagnol – ou l’accord est annulé

Arsenal risque de manquer Ivan Fresneda après s’être vu accorder un délai de 48 heures pour effectuer son déménagement, selon des informations.

Les Gunners ont déjà signé Leandro Trossard et Jakub Kiwior dans la fenêtre d’hiver, mais ils pourraient ajouter un ou deux nouveaux visages à leur équipe avant la fin janvier.

Fresneda est devenue une cible potentielle pour l’équipe de Mikel Arteta, qui garde un œil sur l’arrière droit du Real Valladolid.

Arsenal espère conclure un accord pour signer Ivan Fresneda ce mois-ci (Crédit image : Getty)

Avec Cedric Soares sur le point de rejoindre Fulham en prêt, Arsenal sont intéressés à amener Fresneda à l'Emirates Stadium en compétition pour Ben White et Takehiro Tomiyasu.

Les Gunners auraient soumis une offre de 13 millions de livres sterling pour l'Espagnol ces derniers jours, mais ils font face à une concurrence féroce pour sa signature du Borussia Dortmund.

On pense que Fresneda est attiré par la possibilité d’un passage avec l’équipe allemande, où il obtiendrait probablement un football plus régulier en équipe première.

Les Daily Mirror écrit qu'Arsenal décidera au cours des prochains jours ou deux de poursuivre ou non Fresneda, qui n'a que 10 apparitions en Liga à son actif au moment de la rédaction.

Un déménagement pour l’adolescent pourrait être compliqué par la nouvelle que Mohamed Elneny n’est pas prêt à revenir d’une blessure, Arteta révélant qu’Arsenal va maintenant essayer de signer un milieu de terrain.

“Nous avons besoin de plus de couverture au milieu de terrain, idéalement si nous le pouvons”, a-t-il déclaré. « Dans ce marché, c’est assez compliqué de faire ça.

“Le plus important est que nous obtenions les performances et le temps sur le terrain dont nous avons besoin avec les joueurs dont nous disposons aujourd’hui et qui sont déjà très bons.”

Martin Odegaard célèbre après avoir tiré Arsenal 2-0 devant Tottenham dans le derby du nord de Londres en janvier 2023. (Crédit image : Getty Images)

Declan Rice aurait accepté de rejoindre Arsenal cet été avec le West Ham le milieu de terrain est également une cible de transfert pour Chelsea.

Un autre joueur de Premier League sur le radar d'Arsenal est Moises Caicedo, qui pourrait quitter Brighton cet été.

Et après la victoire 3-2 de son équipe sur Manchester United dimanche, Bukayo Saka a envoyé un message à ses coéquipiers.