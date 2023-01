Rapport d’Arsenal: les artilleurs font de Declan Rice la cible de transfert numéro un pour l’été

Arsenal aurait fait de l’atterrissage de Declan Rice sa priorité absolue pour le mercato estival.

Le Ham de l’Ouest (s’ouvre dans un nouvel onglet) et le milieu de terrain anglais, qui a eu 24 ans la semaine dernière, est depuis longtemps lié à Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) – mais maintenant il semble que les Gunners soient entrés dans la course à sa signature.

Les spéculations sur l’avenir de Rice grondent depuis un certain temps – mais avec son contrat expirant à la fin de la saison prochaine, cet été pourrait bien être celui où les Hammers se sépareront de leur capitaine.

Rice a fait 220 apparitions pour West Ham (Crédit image : George Wood/Getty Images)

Le riz est actuellement évalué à un peu plus de 70 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet), même si Le patron de West Ham, David Moyes, a affirmé l’année dernière qu’il valait au moins 150 millions de livres sterling (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les temps (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapportent que Rice pourrait être disponible pour 80 millions de livres sterling, ajoutant qu’Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont confiants de battre Chelsea pour s’assurer ses services.

La nouvelle survient après que Chelsea a conclu un accord d’une valeur potentielle de 89 millions de livres sterling pour l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk – qu’Arsenal avait tenté de signer depuis le Shakhtar Donetsk plus tôt ce mois-ci.

Gagner la course pour Rice représenterait-il une revanche pour Arsenal ? Peut-être pas, mais faire venir l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe ne ferait que prouver qu’ils sont sérieux.

Rice a commencé les cinq matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images)

Si Rice déménageait à l’Emirates Stadium cet été, il pourrait bien rejoindre les champions de Premier League : après leur victoire 2-0 à Tottenham (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans le derby du nord de Londres dimanche, l’équipe de Mikel Arteta mène Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) de huit points après 18 matchs.

Arsenal n’a encore fait aucune signature pendant la fenêtre de transfert actuelle, qui se termine à 23 heures GMT le mardi 31 janvier.

Plus d’histoires d’Arsenal

Mikel Arteta a déclaré qu’Arsenal essaierait d’ajouter à son équipe avant la fin de la fenêtre de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet)déclarant que “le club est disposé” à le faire.

Après avoir raté Mudryk, les Gunners auraient été en contact avec Barcelone à propos de Raphinha – qu’ils ont tenté de signer depuis Leeds l’été dernier – et Ferran Torres (s’ouvre dans un nouvel onglet)avec l’AC Milan et la star portugaise Rafael Leao également selon la rumeur comme une option large potentielle (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Pendant ce temps, le milieu de terrain de la Lazio et de la Serbie Sergej Milinkovic-Savic a été lié à un passage à l’Emirates Stadium (s’ouvre dans un nouvel onglet) – bien qu’on pense qu’une telle décision pourrait s’avérer délicate.