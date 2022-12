Rapport d’Arsenal: les artilleurs en alerte rouge alors que Manchester City cible Bukayo Saka

Arsenal est en alerte rouge avec Manchester City prêt à lancer une tentative pour éloigner Bukayo Saka de l’Emirates Stadium, selon des informations.

L’international anglais a impressionné lors de la Coupe du monde 2022 et il a également fait un début de saison fantastique au niveau des clubs, marquant quatre buts et fournissant six passes décisives en Premier League.

Saka, qui est évalué à 78,9 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet)est sous contrat dans le nord de Londres jusqu’en 2024.

Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont en pourparlers avec le joueur et ses représentants sur un nouvel accord à long terme, et les négociations semblent bien progresser.

Mais jusqu’à ce que Saka mette la plume sur papier dans de nouvelles conditions, les Gunners ne peuvent pas être sûrs qu’il sera toujours avec eux au-delà des 18 prochains mois.

Selon 90 minutes (s’ouvre dans un nouvel onglet)Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont prêts à faire du joueur de 21 ans l’une de leurs principales cibles l’été prochain.

Après avoir récemment lié Pep Guardiola à un nouvel accord, les champions de Premier League sont maintenant prêts à se tourner à nouveau vers le marché des transferts.

Et si les négociations contractuelles entre Saka et Arsenal continuent de s’éterniser, City pourrait se sentir suffisamment enhardi pour soumettre une offre officielle à la fin de la campagne.

Leur intérêt pourrait même persuader Saka de ne pas engager son avenir auprès de ses employeurs actuels, ou la star anglaise pourrait l’utiliser comme levier dans les discussions avec Arsenal.

L’équipe de Guardiola revient à l’action avec un Coupe EFL (s’ouvre dans un nouvel onglet) affrontement avec Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) jeudi.

