Rapport d’Arsenal: les artilleurs en alerte rouge alors que les rivaux de la Premier League s’engagent à signer Mykhailo Mudryk

Arsenal est en alerte rouge au milieu des informations selon lesquelles Chelsea est déterminé à battre ses rivaux londoniens à la signature de Mykhailo Mudryk.

L’attaquant du Shakhtar Donetsk était lié à un passage à l’Emirates Stadium l’été dernier, mais Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) n’ont pas été en mesure d’obtenir un accord sur la ligne.

Ils étaient toujours susceptibles de renouveler leur intérêt pour l’international ukrainien lors de la réouverture du marché début janvier.

Arsenal fait tout son possible pour signer Mykhailo Mudryk ce mois-ci (Crédit image : Craig Williamson/Groupe SNS via Getty Images)

Mais le Shakhtar mène une négociation difficile pour son précieux atout, avec le Courrier quotidien (s’ouvre dans un nouvel onglet) écrivant qu’Arsenal a eu une offre de 62 millions de livres sterling refusée pour un joueur évalué à 35,3 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Et le Indépendant (s’ouvre dans un nouvel onglet) a révélé que Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont de plus en plus confiants qu’ils peuvent voler et battre Arsenal à la signature du joueur de 22 ans.

Chelsea a déclaré au Shakhtar qu’il était prêt à améliorer toute offre faite par Arsenal à la talentueuse starlette.

Les géants ukrainiens tiennent bon pour un montant d’environ 88 millions de livres sterling pour leur homme principal, et Chelsea serait prêt à répondre à leurs demandes.

Todd Boehly, copropriétaire du club, est prêt à soutenir Graham Potter sur le marché des transferts au milieu d’une mauvaise forme.

Mykhaïlo Mudryk (Crédit image : Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

Chelsea n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matches en Premier League, et ils se dirigent vers la rencontre de jeudi avec Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) à la 10e place.

L’équipe de Potter affrontera ensuite City au troisième tour de la FA Cup ce week-end.

