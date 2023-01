Rapport d’Arsenal: les artilleurs devront débourser près de 90 millions de livres sterling pour débarquer Mykhaylo Mudryk

Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) devront augmenter considérablement leur offre pour Mykhaylo Mudryk s’ils veulent gagner la course pour le prodige du Shakhtar Donetsk et de l’Ukraine, selon des informations.

Les artilleurs sont aurait eu une offre d’environ 55 millions de livres sterling rejetée (s’ouvre dans un nouvel onglet) juste avant le début de l’année.

Mais leur deuxième offre – estimée à environ 62 millions de livres sterling – semble avoir été bafouée par le Shakhtar, avec Objectif (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirmant que les géants ukrainiens exigent 88 millions de livres sterling pour Mudryk.

L’ailier de 21 ans est l’une des propriétés les plus chaudes d’Europe en ce moment et est fortement lié à un déménagement à Arsenal depuis un certain temps.

Surnommé “le Neymar Ukrainien”, Mudryk pourrait déclencher une surenchère : Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) envisagent leur propre approche, le propriétaire Todd Boehly devant rencontrer des représentants du Shakhtar cette semaine.

Mudryk a joué pour le Shakhtar en Ligue des champions cette saison, marquant à domicile et à l’extérieur contre le Celtic (s’ouvre dans un nouvel onglet) – ainsi que dans une raclée 4-1 du RB Leipzig (s’ouvre dans un nouvel onglet) en Allemagne.

Le Shakhtar a finalement rejoint la Ligue Europa – où il pourrait jouer pour Arsenal, l’UEFA ayant aboli la règle de la coupe à égalité dans ses compétitions en 2018 (il obtiendrait cependant le football de la Ligue des champions avec Chelsea).

Mudryk a fait ses débuts seniors en Ukraine en mai de l’année dernière et a remporté huit sélections jusqu’à présent, notamment lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde contre l’Écosse et le Pays de Galles.

Il a également déjà joué pour Arsenal … lors d’une période de prêt en 2019 avec les homonymes des Gunners basés à Kyiv.

