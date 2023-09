Arsenal pourrait obtenir une sauvegarde de premier ordre pour Bukayo Saka pour seulement 25 millions de livres sterling.

Mikel Arteta a constitué une équipe impressionnante dans le nord de Londres, avec une profondeur adéquate à chaque poste – mais un soutien stylistique à Saka leur échappe toujours. En termes d’ailiers droitiers gauchers, Kai Havertz et Fabio Vieira restent les meilleurs choix, même si aucun des deux n’est le meilleur à ce poste.

Reiss Nelson est peut-être la meilleure option pour jouer à droite, même s’il semble plus efficace à gauche. Mais aujourd’hui, une nouvelle option s’est présentée : un accord avantageux.

La star d’Arsenal, Reiss Nelson, est actuellement un remplaçant de Bukayo Saka. (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Selon Fiches En Espagne, les Gunners s’intéressent au prodige du Borussia Dortmund, Jamie Bynoe-Gittens. L’adolescent anglais a rejoint la Bundesliga pour suivre les traces de Jude Bellingham et Jadon Sancho et a jusqu’à présent été un grand succès au Signal Iduna Park.

Le rapport indique qu’Arsenal envisage une décision en janvier pour la starlette, alors qu’il cherche une autre star pour défier Saka sur l’aile droite. Bynoe-Gittens peut également jouer à gauche. Une clause dans le contrat de la star signifie qu’il pourrait également coûter aussi peu que 25 millions de livres sterling.

Malgré l’intérêt, il existe de nombreuses options dans les rangs d’Arsenal qui pourraient défier Saka à temps. Amario Cozier-Duberry, un produit de l’académie de Hale End, est lui-même encore adolescent mais a participé à la campagne de pré-saison des Londoniens du nord. Il reste le candidat le plus probable pour l’avenir.

Jamie Bynoe-Gittens du Borussia Dortmund est une cible signalée d’Arsenal (Crédit image : Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images)

Ethan Nwaneri, d’Arsenal, est devenu le plus jeune joueur de Premier League l’année dernière et pourrait jouer comme ailier droit à l’avenir – tandis que le Brésilien Marquinhos est actuellement prêté à Nantes et peut également jouer à ce poste.

Bynoe-Gittens est valorisé par Marché de transfert vaudra 18 millions d’euros.

