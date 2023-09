Rapport d’Arsenal: le détournement de dernière minute de Joao Cancelo met en doute le transfert de Barcelone du « club de la Ligue des champions »

Arsenal pourrait être sur le point de détourner une décision de la star de Manchester City, Joao Cancelo – qui semblait destiné à Barcelone.

Les Gunners manifestent leur intérêt pour l’arrière latéral portugais depuis un certain temps maintenant, Mikel Arteta élargissant ses relations avec les Citizens pour poursuivre les démarches pour Cancelo et Aymeric Laporte. L’été dernier, Arsenal a signé Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko de l’équipe Etihad.

Cancelo s’est brouillé avec le manager Pep Guardiola la saison dernière, laissant Manchester City en prêt au Bayern Munich. Il a été hué à son retour au club en Ligue des champions et semblait prêt à rejoindre Barcelone le jour de la date limite – mais il reste peut-être un rebondissement dans l’histoire.

Pep Guardiola et Mikel Arteta ont de bonnes relations de travail (Crédit image : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Point de vente espagnol Cadena SER dit que Cancelo a reçu une « offre de dernière minute » d’un club de Ligue des Champions, qui reste anonyme.

Même s’il est très probable que l’offre provienne d’Arsenal, cela n’a peut-être pas d’importance. Cancelo aurait convenu des conditions avec le Barça avant un déménagement et, comme City est réticent à laisser Laporte rejoindre les Gunners, ils ne modifieraient certainement pas leurs projets d’y vendre Cancelo.

Arsenal pourrait être à la recherche d’un arrière latéral aujourd’hui, le défenseur Jurrien Timber étant exclu pendant plusieurs mois en raison d’une blessure au LCA. Jusqu’à présent, il n’y a aucune avancée en faveur d’un tel accord.

Les Gunners sont en fait plus susceptibles de laisser les joueurs partir le jour limite, Rob Holding étant sur le point de quitter le club et d’épuiser davantage les ressources défensives avant la saison.

Arsenal pourrait chercher à remplacer Jurrien Timber aujourd’hui (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Arsenal est également lié à Eric Garcia de Barcelone.

Cancelo est valorisé à 50 millions d’euros par Marché de transfert.

