Rapport d’Arsenal: la sortie de choc de Granit Xhaka apportera une grande surprise de transfert

Le milieu de terrain d’Arsenal, Granit Xhaka, devrait partir après sept ans dans le nord de Londres, ouvrant la porte à une ou deux surprises sur le marché des transferts.

Le capitaine national suisse est arrivé à l’Emirates Stadium en 2016 et a fait un voyage en montagnes russes avec les Gunners. Il a failli quitter le club en 2019 à la suite d’une dispute avec les fans, mais est resté pour devenir une cheville ouvrière sous Mikel Arteta, remportant deux titres de la FA Cup et aidant l’équipe à se qualifier pour la Ligue des champions cette saison en tant qu’homme clé de l’équipe.

Mais la sortie de Xhaka est imminente, avec le gourou italien des transferts Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) confirmant que Bayer Leverkusen est maintenant en pourparlers avancés pour ramener le joueur de 30 ans en Bundesliga, où il a passé quatre ans avec le Borussia Mönchengladbach.

Granit Xhaka a enduré des moments mitigés à Arsenal – mais laisse un favori des fans (Crédit image : PA Images)

« Aucune négociation sur un nouvel accord et [Arsenal] prévoyons de nous séparer en juin », a déclaré Romano tweeté (s’ouvre dans un nouvel onglet)ajoutant: « Comprenez que les conditions personnelles sont presque convenues sur un contrat de quatre ans ».

Cette décision ouvre en fait des plans de transfert pour que les Gunners se renforcent encore plus que prévu, cependant.

Beaucoup pensaient que Declan Rice était la signature prioritaire (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour Arsenal cet été en tant que milieu de terrain défensif, avec la star de Brighton Moises Caicedo comme option de sauvegarde. En réalité, le départ de Xhaka ouvre la porte aux deux pour potentiellement déménager dans le nord de Londres, l’un d’entre eux étant utilisé comme n ° 8 remplaçant Xhaka, tandis que le Mason Mount de Chelsea, instable, a également été lié.

Au-delà de Xhaka et Martin Odegaard en tant que n ° 8 dans le 4-3-3 de Mikel Arteta, Arsenal a Fabio Vieira et Emile Smith Rowe comme options potentielles devant Thomas Partey ou Jorginho en tant que milieu de terrain le plus profond. Le départ de Xhaka, cependant, suggère fortement que deux nouveaux joueurs arriveront au centre du parc.

Declan Rice de West Ham United pourrait bien être le remplaçant de Xhaka (Crédit image : Paul Ellis/AFP via Getty Images)

Arsenal a également Charlie Patino qui peut jouer à ce poste – cependant l’adolescent devrait partir cet été (s’ouvre dans un nouvel onglet) – tandis qu’Albert Sambi Lokonga a été prêté au Crystal Palace.

Xhaka est valorisé à 28 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

