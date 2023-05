Rapport d’Arsenal: la politique de recrutement devrait changer, à la suite de discussions entre Mikel Arteta et la propriété des Gunners

Arsenal est sur le point de changer sa façon de recruter et de fidéliser ses joueurs à la suite de discussions dans la salle de conférence.

Les Gunners ont pratiquement cédé un premier titre de Premier League depuis 19 ans avec une défaite contre Brighton & Hove Albion qui voit un troisième championnat en trois remporté par Manchester City – mais tout n’est pas sombre. Arsenal s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la première saison depuis 2016/17, ce qui devrait transformer la fortune du club de plusieurs manières.

Les Londoniens du nord ont opéré avec rigueur ces dernières saisons, refusant de surpayer ce qu’ils jugent être la vraie valeur de joueurs tels que Mykhaylo Mudryk et Moises Caicedo, optant plutôt pour des joueurs comme Jorginho et Leandro Trossard. Cela leur a bien servi – mais cela pourrait être sur le point de changer légèrement, avec un afflux d’investissements.

Les joueurs d’Arsenal célèbrent après le score de Leandro Trossard contre Leicester – bien que l’effort du Belge ait ensuite été exclu par VAR. (Crédit image : Getty Images)

Selon La norme du soir (s’ouvre dans un nouvel onglet), Arteta a rencontré Josh Kroenke du groupe de propriété d’Arsenal KSE au sujet des plans de transfert cet été. Le rapport indique que le club « assouplira » la structure salariale de l’équipe, donnant à Arteta et au directeur sportif Edu Gaspar plus de chances de recruter à partir de la table supérieure.

Declan Rice est aligné, les Gunners étant censés déposer bientôt une offre record du club pour l’international anglais. Le riz pourrait également être offert environ 300 000 £ par semaine, car Arteta cherche à apporter le meilleur à l’Emirates Stadium.

Ce niveau de salaire est également bien en ligne avec le Prolongation imminente du contrat de Bukayo Saka (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui correspondra probablement au salaire de Rice lorsqu’il signera.

On pense également que de nouveaux accords se profilent à l’horizon pour William Saliba et Aaron Ramsdale, selon football.london (s’ouvre dans un nouvel onglet), tandis que Caicedo, Mason Mount et Marc Guehi ont également été vantés. Les pourparlers entre Arteta et la propriété d’Arsenal sont intervenus à la suite de la défaite de Brighton, que le manager d’Arsenal a considérée comme un point bas de la saison pour son équipe.

William Saliba et Aaron Ramsdale devraient tous deux être récompensés par de nouvelles offres (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

« Je déteste le sentiment de laisser tomber les gens alors qu’ils attendent vraiment quelque chose, et c’est mon plus grand regret aujourd’hui », a déclaré Arteta.

« Nous devons vivre avec l’émotion que nous avons en ce moment, que nous avons échoué et que ce n’était pas assez bien. »

