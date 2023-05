Rapport d’Arsenal: Ilkay Gundogan ciblé dans un coup sensationnel, avec un autre milieu de terrain clé en pourparlers avancés sur le déménagement

Arsenal est à la recherche d’un swoop surprise pour amener Ilkay Gundogan de Manchester City au nord de Londres.

Gundogan, qui a été la première recrue de Pep Guardiola dans le football anglais, vient d’être capitaine de Manchester City pour un cinquième titre en cinq – mais n’a pas encore engagé son avenir dans l’équipe d’Eastlands. L’Allemand est en fin de contrat cet été et à 32 ans, il est à un tournant de sa carrière.

Mais Arsenal a une histoire récente de braconnage des stars de City de Guardiola, après avoir fait venir Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko l’été dernier pour aider leur titre surprise à courir ce trimestre. Maintenant, ils pourraient répéter le tour avec Gundogan.

Arsenal n’est pas étranger à la signature des stars de City (Crédit image : Getty Images)

L’athlétisme rapportent qu’il y a un « intérêt concret » pour Gundogan de la part du patron des Gunners Mikel Arteta, qui a travaillé avec le milieu de terrain pendant son passage en tant qu’assistant d’entraîneur sous Guardiola.

football.london, quant à lui, note que l’un des principaux milieux de terrain d’Arteta depuis son mandat jusqu’à présent, Granit Xhaka, est sur le point de conclure un accord avec le Bayer Leverkusen après des entretiens avec l’équipe de Bundesliga. Gundogan pourrait bien être considéré comme un remplaçant direct du n ° 34 dans le rôle de milieu de terrain gauche du 4-3-3 d’Arsenal.

Gundogan serait une signature qui offrirait un remplacement direct en termes de leadership pour les Gunners, alors qu’à son âge, il pourrait probablement ralentir au cours des prochaines années alors qu’Arsenal fait appel à de jeunes milieux de terrain.

On pense qu’Arteta envisage également Declan Rice, Moises Caicedo et Mason Mount – qui pourraient tous trois jouer dans la même zone de milieu de terrain, les deux premiers et Gundogan pouvant être le seul n ° 6. Il est probable que la liste restreinte d’Arteta se compose des quatre, avec deux susceptibles de se joindre.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, envisage des renforts au milieu de terrain (Crédit image : Getty Images)

Deux autres milieux de terrain pourraient également partir cet été. Albert Sambi Lokonga et Charlie Patino sont tous deux prêtés à différents stades de leur développement – ​​mais les deux pourraient être déchargés cet été.

Gundogan est valorisé à 25 millions d’euros par Marché des transferts.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal est prêt pour un été énorme, avec une structure salariale qui devrait se relâcher à l’occasion d’atteindre à nouveau la Ligue des champions. Declan Rice reste la cible prioritaire.

Cinq premiers joueurs sont attendus, avec le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakin, la star du Real Madrid Ferland Mendy, l’ancien diplômé de l’académie Yunus Musah et deux autres stars de Manchester City. Marc Guehi de Crystal Palace, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea ont tous été liés.

Trois autres contrats pour les Gunners existants pourraient également être bloqués dans les semaines à venir.