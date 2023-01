Rapport d’Arsenal: Gunners en pourparlers avancés sur le transfert de Joao Felix

Arsenal est en pourparlers sur un prêt pour libérer Joao Felix de l’Atletico Madrid pour le reste de la saison.

Felix a lutté pour la cohérence au Wanda Metropolitano depuis son départ à neuf chiffres de Benfica en 2019. Certains ont blâmé les tactiques négatives de Diego Simeone, bien que le Portugais ne se soit jamais vraiment installé.

Hier soir, Felix et Antoine Griezmann se sont alignés dans un duo avant pour Simeone à domicile contre Barcelone, l’Atletico perdant 1-0. Maintenant, il semble que ce pourrait être le dernier que les fans d’Atleti voient du joueur de 23 ans, avec un déménagement imminent en janvier.

Joao Felix a parfois eu du mal à l’Atletico mais a montré pendant la Coupe du monde exactement ce qu’il pouvait offrir (Crédit image : Getty)

Los Colchoneros seraient intéressés à laisser Felix partir ce mois-ci en prêt, les équipes de Premier League se renseignant – et bien que L’Express (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont confirmé l’intérêt de Manchester United, Arsenal est également dans le coup, après avoir perdu Gabriel Jesus sur blessure le mois dernier.

Le courrier (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirme que les pourparlers se poursuivent entre les Londoniens du nord et le côté madrilène, car les employeurs de Felix ont demandé 13 millions de livres sterling, plus des frais supplémentaires, afin de sécuriser la starlette pour le reste de la saison. On dit que les Gunners veulent faire venir des renforts offensifs – mais un accord qui pourrait coûter jusqu’à 16 millions de livres sterling ne représente pas un bon rapport qualité-prix.

Ce prêt potentiel ne signifie pas non plus la fin de la poursuite de Mykhaylo Mudryk. Le directeur sportif adjoint du Shakhtar, Carlo Nicolini, a confirmé TVfplay (s’ouvre dans un nouvel onglet) que “l’intérêt d’Arsenal est là, je ne peux pas le nier.”

Cela signifierait que les Gunners pourraient bien utiliser Felix comme avant-centre dans leur système avec Mudryk en option sur chaque aile, offrant un repos bien mérité à Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, tout en donnant à Eddie Nketiah plus de concurrence à l’avant. .

Un déménagement pour Mykhaylo Mudryk du Shakhtar Donetsk est toujours en cours, selon le club lui-même (Crédit image : Ross MacDonald/Groupe SNS via Getty Images)

Avec Arsenal en compétition sur trois fronts – ils disputent la FA Cup contre Oxford United ce soir, Manchester City attendant le vainqueur du quatrième tour de la compétition – les Gunners pourraient bien avoir besoin de renforts pour maintenir leur candidature au titre tout en approfondissant l’Europa. Ligue.

Félix est apprécié par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet) vaut environ 50 millions d’euros.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal pourrait-il faire une signature sur une liste pour renforcer les espoirs de titre? Un déménagement pour Dusan Vlahovic, un an après que l’attaquant de la Juventus ait refusé un transfert en Premier League, pourrait bien être en cours – tandis que Joao Felix est instable et attire l’intérêt d’Emirates.

Avec Gabriel Jesus hors de combat pendant un certain temps, certains ont affirmé que les projets de débarquement de Myhailo Mudryk pourraient bien être abandonnés, bien que d’autres aient affirmé qu’ils se battaient contre Chelsea pour lui. Arsenal envisage de signer à nouveau Yunus Musah, tandis que Cody Gakpo est également une option. Joao Felix est devenu une superstar potentielle à l’Emirates Stadium.

La situation contractuelle de Gabriel Martinelli est surveillée par Barcelone, entre-temps.