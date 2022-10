Rapport d’Arsenal : DEUX nouveaux Brésiliens sur la liste de souhaits de janvier

Arsenal est prêt à étendre encore plus son influence brésilienne avec deux nouvelles recrues sud-américaines.

Les Gunners sont devenus imprégnés de Samba au cours des dernières saisons, en particulier depuis l’introduction de l’ancien Invincible Edu Gaspar en tant que directeur technique. Gabriel Martinelli, dont Edu est très proche, a été l’une des premières recrues recommandées par Edu après son arrivée en 2019 – avant que le fidèle de Chelsea, David Luiz, ne remplace tardivement le capitaine sortant Laurent Koscielny le même été.

Une autre ancienne star des Blues, Willian, a rejoint Mikel Arteta des semaines avant le défenseur Gabriel, tandis que cet été, Gabriel Jesus a suivi le jeune Marquinhos à travers la porte de London Colney.

Deux membres du noyau brésilien d’Arsenal, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus, célèbrent le but de Jesus dans le Derby du nord de Londres avec le milieu de terrain suisse Granit Xhaka (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

La politique de recrutement d’Arsenal consistant à sélectionner des stars de la Selecao n’est peut-être pas encore terminée non plus, avec un initié bien connu des transferts Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) déclarant que les Gunners veulent deux autres Brésiliens.

“Danilo est l’un des joueurs qu’Arsenal a suivi pendant l’été mais il n’a jamais été près d’être terminé, Palmeiras voulait plus de 35 millions d’euros pour lui”, a déclaré Romano. PrisHors-jeu (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Douglas Luiz reste sur la liste mais rien n’est encore décidé pour janvier.”

Les deux joueurs sont des milieux de terrain avec un bon physique, qui peuvent aussi bien défendre que conserver le ballon. À seulement 21 ans, Danilo est un n ° 8 gaucher jouant dans sa Serie A natale avec Palmeiras, tandis que Luiz – que les Gunners ont tenté de piéger le jour de la date limite – est plus souvent utilisé comme n ° 6 par Aston Villa et pourrait défier Thomas Partey pour une place de départ.

Trois offres distinctes ont été faites pour Douglas Luiz le jour de la date limite après que le milieu de terrain ait marqué d’un corner à l’Emirates Stadium lors d’un match entre les deux équipes. (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

Jusqu’à présent cette saison, Arsenal a remporté tous les matchs sauf un, Granit Xhaka étant élu joueur du mois du club par les fans pour ses performances sur le côté gauche du milieu de terrain 4-3-3.

Danilo (s’ouvre dans un nouvel onglet) est évalué à environ 22,5 millions de livres sterling par Marché de transferttandis que Douglas Louis (s’ouvre dans un nouvel onglet) est estimé à 31,5 millions de livres sterling.

