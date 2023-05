Rapport d’Arsenal: Deux étoiles sont confirmées comme partant, avec 12 autres à risque dans un nettoyage impitoyable

Arsenal pourrait lâcher 14 étoiles cet été, dont deux déjà confirmées pour la porte de sortie de l’Emirates Stadium.

Les Gunners semblent prêts à terminer sept points derrière Manchester City cette saison, après avoir perdu contre leurs rivaux au titre à deux reprises après avoir mené la Premier League pendant une grande partie de la saison. S’ils gagnent leurs deux derniers matchs, cependant, Arsenal a terminé avec 18 points d’avance sur ce qu’il était il y a 12 mois.

Mais cela ne suffit pas pour le manager Mikel Arteta, qui envisage déjà des améliorations pour son équipe, y compris Declan Rice dans un accord qui pourrait valoir 100 millions de livres sterling. Il pourrait y avoir une énorme reconstruction à London Colney, cependant, avec une douzaine d’étoiles sortantes.

Declan Rice est en tête de l’agenda d’Arsenal (Crédit image : Getty Images)

Gourou italien des transferts Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) a confirmé que le Bayer Leverkusen était en pourparlers avancés pour Granit Xhaka mais Arsenal a déjà laissé partir deux stars cet été.

Pablo Mari était prêté à Monza mais son transfert temporaire comportait une clause qui permettrait au club de Serie A de l’acheter s’il restait debout – ce qu’il a maintenant obtenu. Ainsley Maitland-Niles, quant à elle, a a confirmé qu’il partait pour un « nouveau départ » (s’ouvre dans un nouvel onglet) après deux décennies dans les livres du club en tant qu’homme et garçon.

Incroyablement, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Cedric Soares, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Auston Trusty et la signature du record du club, Nicolas Pepe, sont tous en prêt en ce moment et devraient partir définitivement cet été. Les diplômés de l’Académie Charlie Patino et Folarin Balogun veulent également des déménagements permanents après les déménagements en prêt.

Deux autres Hale Enders pourraient partir. Reiss Nelson a rejeté deux contrats, conformément à Le courrier (s’ouvre dans un nouvel onglet)tandis qu’Emile Smith Rowe a enduré une saison sur la touche et fait chercher plus de temps de jeu ailleurs.

Emile Smith Rowe est l’une des nombreuses stars d’Arsenal qui pourraient partir cet été (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Kieran Tierney devrait également partir avec Newcastle United confiant de sécuriser l’Ecossais (s’ouvre dans un nouvel onglet)Arsenal étant intéressé par Joao Cancelo en remplacement.

Ces douze étoiles ont une combinaison Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet) valeur de 200 millions d’euros.

Arsenal est prêt pour un été énorme, avec une structure salariale qui devrait se relâcher à l’occasion d’atteindre à nouveau la Ligue des champions. Declan Rice reste la cible prioritaire.

Cinq équipes premières sont attendues, avec le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakin, la star du Real Madrid Ferland Mendy, l’ancien diplômé de l’académie Yunus Musah et deux autres stars de Manchester City. Marc Guehi de Crystal Palace, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea ont tous été liés.

Trois autres contrats pour les Gunners existants pourraient également être bloqués dans les semaines à venir.