La cible d’Arsenal, Declan Rice, pourrait recevoir son numéro parfait lors de sa signature pour les Gunners.

L’accord pour le capitaine de West Ham United progresse, les Gunners ayant enregistré deux offres jusqu’à présent et beaucoup s’attendent à ce que Rice soit bientôt un joueur d’Arsenal. On pense que les Hammers veulent 100 millions de livres sterling.

Avec de nombreuses rumeurs de sorties, cependant, certains fans spéculent sur le numéro d’équipe que Rice recevrait. L’Athlétisme David Orstein a annoncé que le n ° 5 Thomas Partey pourrait partir et a confirmé qu’Arsenal était intéressé par Jurrien Timber; Kieran Tierney pourrait encore rester aussi, selon FootballTransferts.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, pourrait devoir changer certains numéros d’équipe (Crédit image : Getty Images)

On s’attend à ce que William Saliba prenne le maillot n°2, vacant depuis le départ d’Hector Bellerin l’été dernier. La sortie de Tierney pourrait libérer le n ° 3 pour Ben White – le maillot qu’il portait à Brighton & Hove Albion – laissant le n ° 4 ou le n ° 5 libre pour Rice ou Timber.

Mais Rice a déjà indiqué qu’en réalité, il serait heureux de porter le n°41 partout où il irait.

« C’était juste le numéro que le kitman m’avait donné à l’académie », a-t-il déclaré à Gary Neville sur Le chevauchement. « Quand vous êtes dans les moins de 23 ans, il y a les numéros de l’équipe première, puis les numéros les plus élevés et on m’a donné 41 quand je suis allé à Seattle lors de mon premier voyage avec la première équipe. On m’a juste donné 41 et ça est resté avec moi depuis.

« Et pour être honnête avec vous, j’ai eu ces conversations avec mon père, peu importe ce qui se passe dans ma carrière, je peux rester avec 41.

Declan Rice a porté une variété de numéros pour l’Angleterre (Crédit image : David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

« Je pense juste que ‘Rice 41’ sonne bien et évidemment, j’ai grandi en y jouant et je suis un peu superstitieux avec des choses comme ça. Je ne sais pas si je changerai pour un nouveau numéro si ça le fera entraver mes performances, je ne sais pas ! Parfois, je pense à des choses comme ça.

Le riz est évalué à 90 millions d’euros par Marché des transferts.

Plus d’histoires d’Arsenal

Les nouvelles sur les transferts d’Arsenal s’intensifient cet été, alors que les Gunners poursuivent quatre grandes stars pour commencer la fenêtre.

Declan Rice est presque terminé, selon les rapports. La star de l’Ajax, Jurrien Tmber, est sur la liste restreinte, avec Romeo Lavia de Southampton. L’ancien artilleur Jérémie Aliadière s’est expliqué en exclusivité sur FFT pourquoi Kai Havertz est également nécessaire en tant que signature.

Thomas Partey est lié à l’Arabie saoudite, bien que Kieran Tierney puisse rester après tout, après des discussions avec Mikel Arteta.