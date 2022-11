Rapport d’Arsenal: Cody Gakpo pourrait quitter le PSV pour seulement 38 millions de livres sterling

Arsenal pourrait payer moins de 40 millions de livres sterling pour signer le héros néerlandais Cody Gakpo du PSV en janvier.

C’est selon divers rapports qui disent que l’attaquant néerlandais, qui a marqué lors du match d’ouverture de son pays au Qatar 2022, pourrait se rendre aux Emirats, snobant Manchester United, Leeds et Southampton, qui le voulaient tous cet été.

Gakpo a incliné la tête des Pays-Bas devant le Sénégal lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde, avant que son coéquipier Davy Klaassen ne termine le travail dans une victoire 2-0, et bientôt il semble que l’ailier pourrait changer de club.

Cody Gakpo du PSV se bat avec Takehiro Tomiyasu d’Arsenal lors du match de la Ligue Europa entre la paire à Eindhoven, Pays-Bas (Crédit image : Photo Prestige/Soccrates/Getty Images)

Parler à GiveMeSport (s’ouvre dans un nouvel onglet)présentateur de Sky Sports Dharmesh Sheth (s’ouvre dans un nouvel onglet) a récemment affirmé que la polyvalence de Gakpo était l’un de ses traits les plus forts et que cela pourrait être l’une des principales raisons pour lesquelles Mikel Arteta explore un accord.

“Arsenal est intéressant, car, tout au long de la fenêtre de transfert, je pense que le côté droit de l’attaque était une position prioritaire”, a déclaré Sheth. “Maintenant, la position prioritaire de Gakpo, et sa position préférée, est à gauche, mais il peut jouer au centre et il peut jouer à droite.

“Pour le moment, Saka occupe ce côté droit des trois premiers en ce moment. Il serait quelqu’un qu’Arsenal regarderait. Je pense que cela correspondrait également au profil, en ce qui concerne Arteta, car nous savons ce qu’il essaie de construire une équipe de jeunes joueurs qui ont des plafonds élevés et un potentiel élevé, donc cela pourrait être celui qu’Arsenal regarde dans Janvier, potentiellement, mais l’été est plus réaliste.

Maintenant, divers rapports étayent ces affirmations et disent que le directeur technique des Gunners, Edu, “accélère” le mouvement.

Mikel Arteta n’a pas caché son désir d’améliorer son équipe d’Arsenal (Crédit image : Robin Jones / Getty Images)

C’était largement rapporté (s’ouvre dans un nouvel onglet) que le PSV a exigé 38 millions de livres sterling pour Gakpo, qui aurait conclu une prolongation de son contrat en janvier dernier pour protéger sa valeur. Southampton et Leeds United étaient tous deux intéressés par le joueur cet été, mais on pense qu’ils sont maintenant hors course, en raison de la forme scintillante du joueur de 23 ans.

Gakpo est évalué à environ 35 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).